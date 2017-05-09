

CK Akdeniz Elektrik, kamu personeline özel tarife çıkardı. Aylık elektrik faturası ortalama 82 lira ve üzerinde olan kamu çalışanı ya da emekliler ile 3 yakını, 'Enerjim Kamu' tarifesine geçerek bir yıl boyunca elektriği yüzde 5 indirimli fiyattan kullanabilecek.







Elektrik perakende sektöründe tarife yapısına geçen ilk şirket olan ve Isparta, Burdur, Antalya başta olmak üzere 1,7 milyon aboneye hizmet veren CK Akdeniz elektrik, sosyal sorumluluk yönü ön planda olan 3 yeni tarifesini tanıttı. Elektrik perakende sektöründe tarife yapısına geçen ilk şirket olan CK Akdeniz Elektrik, 'Enerjim Kamu' tarifesi ile Türkiye genelinde başka bir ilke daha imza attı. Antalya, Burdur ve Isparta başta olmak üzere Türkiye genelinde 81 ilde elektrik satış hizmeti veren CK Akdeniz Elektrik'in yeni tarifesi 'Enerjim Kamu', sektörde kamu personeline sunulan ilk ve tek tarife olma özelliğini taşıyor.







Aylık elektrik faturası ortalama 82 lira ve üzerinde olan kamu çalışanı ya da emeklilerinin yararlanabileceği tarifede ulusal elektriğin birim fiyatı üzerinden yüzde 5 indirim yapılıyor. Söz konusu tarifeden kamu personelinin yanı sıra serbest tüketici hakkı olan üç yakını da faydalanabiliyor.







kaynak:haberler