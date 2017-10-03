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Kamu Kurumları, İcraatte Daha Hızlı ve Etkili Olacak

KAMU KURUMLARI, İCRAATTE DAHA HIZLI VE ETKİLİ OLACAK

Yeni hükümet sisteminde kamu yönetiminde radikal bir değişim yaşanacak. Kamu kurumları da hızlı ve etkili icraat öngören yeni sisteme uyumlu hale gelecek.

Tarih : 03 Ekim 2017, 09:50
Puan Ver : Kamu Kurumları, İcraatte Daha Hızlı Ve Etkili Olacak(7/10)3

Hükümet 2019'da yürürlüğe girecek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için çalışmalara başladı. Kalkınma Bakanlığı, ekonomik büyüme, refah ve kalkınmanın garantisi olacak yeni sistemde 'kamu yönetimine' hazırlık için özel çalışma komisyonu oluşturdu.

HAZİRAN 2018'DE MECLİSE GÖNDERİLECEK

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yeni hükümet sistemiyle uyumlu bir kalkınma planı hazırladıklarını belirterek, Haziran 2018'de tamamlayarak Meclis'e göndereceklerini söyledi. Takvim'de yer alan habere göre Elvan, 43 özel ihtisas komisyonu, 32 de çalışma grubu oluşturduklarını ifade ederek, "Yeni hükümet sisteminde kamu yönetiminin nasıl olması gerektiği konusunda çalışan bir çalışma grubumuz var. Her alanda dönüşümü planlıyoruz" diye konuştu.

KURUMLAR BİRLEŞECEK

Yeni hükümet sisteminde kamu yönetiminde Radikal bir değişim yaşanacak. Kamu kurumları da hızlı ve etkili icraat öngören yeni sisteme uyumlu hale gelecek. Üst düzey kamu görevlilerini Cumhurbaşkanı atayacak. Atamalarda bürokratik gecikmeler ortadan kalkacak. Performansa dayalı görev değişiklikleri hızla yapılırken, görevde ehliyet ve liyakat ön plana çıkacak. Kurumların yapısal dönüşümleri, birleşmesi kolaylaşacak. Bütçe hazırlama yetkisi de Cumhurbaşkanı'nda olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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