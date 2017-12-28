Chp'li Belediyelerle İlgili Talimat: Ceza Kesmeyin, Tesis Kurun
Emenike'den Galatasaray'a Teşekkür Geldi
Bitcoin'in İşlem Hacmi 6 Trilyon Dolara Çıkacak
Kayserispor, Antalyaspor'u Rahat Geçti
Galatasaray Defterini Resmen Kapattı: Türkiye'de Tek Takımda Oynarım
Bitcoin Düşerken Bir Başka Sanal Para Ripple, Yüzde 20 Arttı
Başkan Gider Gitmez Adını Tesislerden Kaldırdılar
Pfdk, Beşiktaş Ve Fenerbahçe'ye Cezayı Kesti
Antalya'ya Büyük Umutlarla Gelmişti, Sessizce Gidiyor
Bddk, İnternetten Kartla Alışverişe Onay Süresini Uzattı
İngilizler Yazdı: Türkiye Turizmi Gelecek Yıl Şaha Kalkacak
Keşfedilmeyi Bekleyen 5 Bin Yıllık Antik Kent Perge, Havadan Görüntülendi
Ukraynalı Satranç Sporcusu, Çarşaf Giymeyi Reddettiği İçin Dünya Şampiyonluğunu Kaybedecek
Milyonlarca Kişi Bu Haberi Bekliyordu! İşte 2018 Memur Maaşları
Ekonomik Güven Endeksi Aralık'ta Geriledi
Avrupa'da Galatasaray İle Daçka Aynı Gruba Düştü
Milli Piyango'nun Büyük İkramiyesi İle İstanbul'da 128 Ev Alınabiliyor
15 Dakika Erken Çıktığı İçin Kovulmuştu, Mahkeme İşçiyi Haklı Buldu
Tek İtirafıyla 53 Yılı Çöpe Attı
Ak Parti'den Bitcoin Raporu: Kripto Paralara El Konulması Çok Zor

Kamu Konutlarında Aylık Kira Bedeli, Metrekare Başına 4,25 Lira Olacak

KAMU KONUTLARINDA AYLIK KİRA BEDELİ, METREKARE BAŞINA 4,25 LİRA OLACAK

Kamu konutlarının 2018 yılı aylık kira bedelleri belirlendi. Buna göre, kaloriferli konutlarda aylık kira bedeli metrekare başına 4,25 lira olacak. Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Tarih : 28 Aralık 2017, 14:50
Puan Ver : Kamu Konutlarında Aylık Kira Bedeli, Metrekare Başına 4,25 Lira Olacak(10/10)6

Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yurt içinde kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlar için metrekare başına 2,07 lira, kalorifersiz konutlarda 3,24 lira, kaloriferli konutlarda 4,25 lira aylık kira bedeli alınacak. Belirlenen kira bedellerine ek olarak, kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan aylık metrekare başına 0,50 lira tahsil edilecek.

ELEKTRİK VE SU SAYAÇLARI AYRILAMAZSA

Elektrik ve su bedellerinin tespitinde, kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olacak. Bununla birlikte elektrik sayacının ayrılamaması halinde metrekare başına 0,95 lira, su sayacının ayrılamaması durumunda metrekare başına 0,82 lira, elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılamaması halinde 1,76 lira, konutlarda kullanılan suyun şehir şebekesi dışında kaynaklardan (kuyu, artezyen, kaynak suyu gibi) karşılanması durumunda ise 0,44 lira ilave kira bedeli alınacak.

YAKITI KURUM TARAFINDAN TEDARİK EDİLEN KONUTLAR

Kamu Konutları Kanunu ile ilgili yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 1,70 lira yakıt bedeli tahsil edilecek.

Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda, yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilecek ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli alınacak.

Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek her bir metrekare başına 0,19 lira tahsil edilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kamu  Konutlarında  Aylık  Kira  Bedeli  Metrekare  Başına  425  Lira  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER