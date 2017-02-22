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kamu işçilerine müjde!

KAMU İŞÇİLERİNE MÜJDE!

Yaklaşık 200 bin kamu işçisine 2017-2018 döneminde alacağı zam oranları için Toplu İş Sözleşmeleri hazırlanıyor.

Tarih : 22 Şubat 2017, 13:59
Puan Ver : Kamu İşçilerine Müjde!(6/10)7


Türk-İş, Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) kapsamında bünyesinde bulunan "Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu"nu topladı. Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2017-2018 döneminde alacağı zam oranının belirleneceği toplantı kapsamında, izlenecek yönteme dair görüş alış verişinde bulundu.

Kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlük süreleri, ağırlıklı olarak 1 Ocak ve 1 Şubat itibarıyla doldu. İşçileri temsil eden "yetkili konfederasyon" olarak hükümet ile masaya oturacak Türk-İş, 2017-2018 dönemi için bağıtlanacak toplu iş sözleşmeleri için hazırlıklara başladı.

Kamu işçilerinin merakla beklediği toplantıdan sonraki süreçte, sendikalar örgütlü oldukları kamu iş yerlerinde teknik çalışmalarını yürütecek, anlaşmazlık halinde ilgili maddeler "Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu"na taşınacak.

2017-2018 dönemi için bağıtlanacak toplu iş sözleşmelerinde zam oranın yanında ücretli çalışanlar üzerindeki ağır vergi yükünün de gündeme geleceğini belirten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplam vergi gelirleri içinde yüzde 70'lere ulaşan dolaylı vergilerin çalışanların vergi yükünü daha da artırdığını vurguladı.








Etiketler: Kamu  İşçilerine  Müjde    haber

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