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Kamu İşçilerine Ek Ödeme Tarihleri Belli Oldu

kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu

KAMU İŞÇİLERİNE EK ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 30 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 23 Haziran'da yapılacak.

Tarih : 19 Ocak 2017, 10:15
Puan Ver : Kamu İşçilerine Ek Ödeme Tarihleri Belli Oldu(5/10)5


Bakanlar Kurulunun 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2017 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 30 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 23 Haziran'da verilecek.



Kanunun ikinci maddesine göre maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ek ödemenin tamamı ise 25 Aralık'ta yapılacak.



 



kaynak:sabah








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