Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçiler için 2017 ek ödeme tarihleri belli oldu.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl verilecek ek ödemenin birinci yarısı 25 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 25 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: haberinburada