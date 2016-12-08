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kamu idareleri mali varlıklarını tl cinsi hesaplara yatıracak

KAMU İDARELERİ MALİ VARLIKLARINI TL CİNSİ HESAPLARA YATIRACAK

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan bir yönetmeliğe göre genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını Merkez Bankası (TCMB) veya muhabiri olan bankada açılacak TL cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla yükümlü olacak.

Tarih : 08 Aralık 2016, 15:26
Puan Ver : Kamu İdareleri Mali Varlıklarını Tl Cinsi Hesaplara Yatıracak(8/10)7


Resmi Gazete'de bugün yayımlanan bir yönetmeliğe göre genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını Merkez Bankası (TCMB) veya muhabiri olan bankada açılacak TL cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla yükümlü olacak.



Kamu kurumları ve kamu bankalarının mali kaynaklarının kullanımına ilişkin esasları belirleyen tebliğ yayımlandı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kamu haznedarlığı genel tebliği uyarınca, Hazine Müsteşarlığı dışında kalan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını Merkez Bankası (TCMB) veya muhabiri olan bankada açılacak TL cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla yükümlü olacak.



 



kaynak:sözcü








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