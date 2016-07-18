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kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu

KAMU GÖREVLİLERİNİN YURT DIŞINA ÇIKIŞLARI DURDURULDU

Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu

Tarih : 18 Temmuz 2016, 17:08
Puan Ver : Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkışları Durduruldu(6/10)7


DARBE girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan, ya da açığa alınan kamu görevlilerinin yurt dışına kaçmasını kaçmasını önlemek amacıyla sınır kapıları uyarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden tüm sınır kapılarına giden yazıda, "Ülkemizde yaşanan olaylara istinaden gemilerle yolculuk yapmak maksadıyla başvurularda bulunan devlet memurları, (hakim, savcı, subay, astsubay veya emniyet teşkilatı vb) olduğunda tereddütsüz reddedilerek, ivedi bir şekilde müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunu rica ederim."

Askeri darbe girişiminin ardından, Türkiye genelinde askere yönelik gözaltılar başladı. Ancak darbeye FETÖ üyesi polis ve yargı mensuplarının da destek verdiği belirtilerek, gözaltı sayısı 8 bine yaklaştı. Darbe sonrası yaşanan bu gelişme sonrasında haklarında gözaltı kararı verilen ya da açığa alınan polis, asker ve yargı mensuplarının yurt dışına kaçışlarının önlenmesi için önemli bir gelişme yaşandı. Sınırı kapısı görevlilerinden, yeşil pasaportları dahi olsa hiçbir kamu kurumu çalışanının yurt dışına çıkmasına izin verilmemesi, acil olarak polise bilgi verilmesi istendi.

BELGESİ ORTAYA ÇIKTI

Sınır kapılarının bulunduğu tüm il ve ilçelerin mülki amirlikleri adına polis tarafından gönderilen resmi yazıda şöyle denildi:

"Ülkemizde yaşanan olaylara istinaden, …. Limanı geçici hudut kapısında bulunan gemilerle yolculuk yapmak maksadıyla başvurularda bulunan devlet memurları, (hakim, savcı, subay, astsubay veya emniyet teşkilatı vb) başvuruda bulunmak isteyen şahıs yada şahıslar olduğunda tereddütsüz reddedilerek, ivedi biri şekilde müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunu rica ederim" denildi. Aynı yazının yolcu taşımacılığı yapılan seyahat firmaları ve denizcilik şirketlerine de gönderildiği kaydedildi.








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