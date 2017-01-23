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kamu bankaları da sorunlu kredilerini satabilecek

KAMU BANKALARI DA SORUNLU KREDİLERİNİ SATABİLECEK

Bugün Resmi Gazete`de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile kamu bankaları da sorunlu varlıklarını varlık yönetim şirketlerine devredebilecek.

Tarih : 23 Ocak 2017, 10:00
Puan Ver : Kamu Bankaları Da Sorunlu Kredilerini Satabilecek(8/10)10


Bugün Resmi Gazate'de 29957 sayısıyla yayımlanan 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), kamu bankalarına da sorunlu varlıklarını varlık yönetim şirketlerine devretme hakkı tanıdı.



İlgili KHK'nın 5. maddesinde şu ifade yer aldı:



"19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.



"Sermayesinin yarıdan fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan veya kamu tarafından kontrol edilen bankaların alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satışında uygulanacak usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir."



DEVİR HAKKI SADECE ÖZEL BANKALARDAYDI



Kanunun 143. maddesi varlık yönetim şirketlerinin faaliyet alanını düzenliyor.  Daha önce sadece özel bankalar bunu kullanabiliyordu. Son verilere göre bankacılık sistemindeki sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 3,5. Buna varlık yönetim şirketlerine devredilen krediler de eklendiğinde oran yüzde 4,6 olarak hesaplanıyor.



 



kaynak:milliyet








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