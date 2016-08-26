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kampanyalar konut satışlarını uçurdu!

KAMPANYALAR KONUT SATIŞLARINI UÇURDU!

Konut sektörü açısından genelde durgun geçen yaz ayları, ardı ardına uygulanan konut kampanyaları sayesinde bu yıl büyük hareketliliğe sahne oldu.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 14:24
Puan Ver : Kampanyalar Konut Satışlarını Uçurdu!(0/10)


Konut sektörü açısından genelde durgun geçen yaz ayları, ardı ardına uygulanan konut kampanyaları sayesinde bu yıl büyük hareketliliğe sahne oldu. Kampanyalar, doğru zamanı bekleyen alıcıyı ev sahibi yaparken, projeler de kısa sürede önemli satış başarılarına imza attı.



Emlak GYO'nun başlattığı kampanyanın çığ gibi büyüdüğünün altını çizen YP İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, sonrasında gelen kampanya duyurularının da inşaat sektörüne oldukça olumlu yansıdığını vurguladı.



Kampanyaların başladığı günden bu yana binlerce kişinin konut sahibi olduğuna dikkati çeken Çankaya, şunları söyledi:



“Piyasalara yaz bereketi getiren kampanyalar sayesinde inşaat sektörü çok ciddi satış rakamlarına ulaştı. Konut kampanyaları, gerçek alıcıyı ortaya çıkardı. Binlerce kişi uygun ödeme koşulları ve düşük faiz sunan kampanyalar sayesinde konut sahibi olma fırsatını kaçırmak istemedi. Biz de Ankara'da Emlak GYO işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Koordinat Çayyolu projemizde kampanyanın başladığı günden bu yana çok ciddi ziyaretçi akınına uğruyoruz. Öyle ki, 25 gün gibi kısa bir süre içinde yüzde 25'lik satış rakamlarına ulaştık. Bu rakamlar önümüzdeki dönemler için de umutlarımızı artırıyor.”



Koordinat Çayyolu projesinde uygulanan ‘%20 peşinat ile 120 aya kadar vade' kampanyası 31 Ağustos'ta sona erecek.








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