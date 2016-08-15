

Darbe girişiminin yarattığı düşüşe karşı, konut sektöründe olduğu gibi büyük kampanyalarla cevap veren otomotiv sektörü de faiz indirimi beklentisinde. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Alp Gülan, “Taşıt kredisi faizlerinde de indirim bekliyoruz. Müşterimizde de böyle bir beklenti var. Alıcı bekliyor, bu karşılanmazsa sektörü olumsuz etkileyebilir” dedi. 17 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminden sonra konut satışları gibi otomobil satışları da azaldı.



Konut üreticileri 100'den fazla projede birden kampanya başlattı. Hükümet de faizler konusunda destek oldu. Bankalar konut alımlarında faizleri düşürdü. Otomotiv sektörü de temmuzdaki darbe etkisine kampanyalar yaparak cevap verdi. Ancak faiz indirimi konusunda da beklentiye girildi. “Konuta yapıldı, otomotive de yapılır” beklentisi başladı.



Bu beklentinin kampanyalarla hareketlenen sektördeki satışları sınırlaması ihtimali söz konusu. Alp Gülan da bu noktaya dikkat çekerek, “Taşıt kredilerinde de hayata geçmesini umuyoruz. Eğer taşıt kredilerinde de bir indirim gelirse işler toparlar. Ama insanları beklentiye sokar ancak gecikirse sıkıntı olabilir. Bu faiz indirimi dalgası çok etkiliyor. Bizim müşterimiz de indirimi bekleyebilir. Bankalarda konut ve taşıt kredisinde batık oranı çok yakın. Bankalar Cumhurbaşkanımızın sözlerini dikkate alıp konutta yaptıklarını biraz da otomobilde yaparlarsa bizim için iyi bir sene geçer” dedi.