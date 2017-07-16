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Kampa geç gelen Talisca'nın cezası belli oldu

KAMPA GEÇ GELEN TALİSCA'NIN CEZASI BELLİ OLDU

Beşiktaş, yeni sezon kampına 12 gün geç gelen Brezilyalı Anderson Talisca'ya, geç geldiği gün başına 5 bin Euro, toplamda 60 bin Euro ceza kesti.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 13:50
Puan Ver : Kampa Geç Gelen Talisca'nın Cezası Belli Oldu(8/10)4

Beşiktaş'ta 4 Temmuz'da İstanbul'a gelmesi beklenirken önceki gün kampa katılan Anderson Talisca'ya verilecek ceza belli oldu.

60 BİN EURO CEZA ÖDEYECEK

Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş, Brezilyalı oyuncuya geç geldiği gün başına 5 bin Euro ceza verme kararı aldı. Kampa 12 gün geç kalan Talisca, 60 bin Euro ceza ödeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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