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kamışlı'da çatışma sürüyor: 40 suriye askeri esir alındı

KAMIŞLI'DA ÇATIŞMA SÜRÜYOR: 40 SURİYE ASKERİ ESİR ALINDI

Suriye'de Demokratik Birlik Partisi (PYD) kontrolündeki Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinde konuşlu Suriye ordusu askerleriyle Kürt güçleri arasında çıkan çatışmada en az 40 askerinin esir alındığı bildirildi.

Tarih : 21 Nisan 2016, 16:27
Puan Ver : Kamışlı'da Çatışma Sürüyor: 40 Suriye Askeri Esir Alındı(7/10)5


Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre askerlerin saklandığı hapishane şimdi PYD askerlerinin elinde.



Bölgeden silah seslerinin gelmeye devam ettiği belirtildi.



Dün çıkan çatışmada sekiz Suriye askeri hayatını kaybetmiş, 12 asker ise PYD güçleri tarafından tutuklanmıştı.



Kamışlı'nın bağlı olduğu Haseke'de 2011'den bu yana hem rejim güçleri, hem de Kürt güçleri bulunuyor.








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