

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre askerlerin saklandığı hapishane şimdi PYD askerlerinin elinde.







Bölgeden silah seslerinin gelmeye devam ettiği belirtildi.







Dün çıkan çatışmada sekiz Suriye askeri hayatını kaybetmiş, 12 asker ise PYD güçleri tarafından tutuklanmıştı.







Kamışlı'nın bağlı olduğu Haseke'de 2011'den bu yana hem rejim güçleri, hem de Kürt güçleri bulunuyor.