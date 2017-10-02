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Kamerun'da Anglofonlar Bağımsızlık İlan Etti, Polis Ateş Açtı: En Az 7 Ölü

KAMERUN'DA ANGLOFONLAR BAĞIMSIZLIK İLAN ETTİ, POLİS ATEŞ AÇTI: EN AZ 7 ÖLÜ

Afrika ülkesi Kamerun'da İngilizce konuşan grupların ilan ettiği sembolik bağımsızlığın ardından polis kalabalığın üzerine ateş açtı. En az 7 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 02 Ekim 2017, 18:40
Puan Ver : Kamerun'da Anglofonlar Bağımsızlık İlan Etti, Polis Ateş Açtı: En Az 7 Ölü(10/10)6

Kamerun'un Anglofon bölgesindeki (İngilizce konuşulan) ayrılıkçı gruplar, sembolik olarak bağımsızlık ilan etti. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucunda en az yedi kişi hayatını kaybetti.

POLİS KALABALIĞIN ÜZERİNE ATEŞ AÇTI

Ayrılıkçı gruplar, güvenlik güçlerinin sembolik bağımsızlık ilanı için yapılan çağrıya uyarak toplanan kalabalık üzerine ateş açtığını öne sürüyor.

Ayrılıkçı gruplar, daha önce, Kamerun'un Fransız ve İngilizce konuşulan bölgelerinin birleşmesinin yıldönümü olan 1 Ekim'de "Ambazonya" adını verdikleri devleti kurarak, bağımsızlık ilan edeceklerini söylemişti.

SEMBOLİK BAĞIMSIZLIK İLANI

Bu sembolik bağımsızlık ilanı, kendisini Ambazonya'nın "devlet başkanı" olarak tanımlayan ayrılıkçı liderlerden Sisiku Ayuk tarafından Pazar günü sosyal medya üzerinden yapıldı.

Ayuk, "Artık Kamerun'un kölesi olmayacağız. Bugün, mirasımız ve topraklarımız üzerindeki özerkliğimizi güçlendiriyoruz" dedi.

Hükümet güçleri, 1 Ekim'de bağımsızlık ilan edileceğinin açıklanmasının ardından başta ülkenin güneybatısındaki Buea ve kuzeybatıdaki Bamenda kentleri olmak üzere, İngilizce konuşulan bölgelerine asker sevk etmişti.ÇATIŞMANIN KÖKENİ 1961'E KADAR GİDİYOR

Kamerun'daki çatışmanın tarihsel nedenleri Kamerun'da yaklaşık 22 milyon kişi yaşıyor ve nüfusun çoğunluğunu Frankofonlar (Fransızca konuşanlar) oluşturuyor. Nüfusun beşte birlik bir kısmı ise İngilizce konuşuyor.

Yaşanan çatışmanın kökeni 1961 yılına dayanıyor. O yıl içinde İngiltere mandası altındaki Güney Kamerun, Fransa'dan 1960 yılında bağımsızlığını kazanan Kamerun ile birleşme kararı aldı.

Birleşik Kamerun'da İngilizce ve Fransızca iki resmi dil olarak kabul edildi.

Anglofon azınlık, uzun yıllardır Kamerun'un petrol gelirlerinin adil dağıtılmadığını ve kendilerine yönelik ayrımcılık yaptığını öne sürüyor.

Son yaşanan gerginlik ise Kasım ayında başladı. Anglofon azınlık özellikle eğitim ve yargı sisteminde kendilerine Fransızca dili ve kültürü dayatıldığı gerekçesiyle protesto eylemleri düzenlendi.

Anglofonların çoğunluğu, Kamerun'un 1961'deki birleşmeden sonra kısa bir süre boyunca yürürlükte kalan federal sisteme geri dönmesini talep ediyor.

Ancak merkezi yönetim bu talepleri kabul etmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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