Antalya'da ibadet ediyor gibi mescitlere giren ve askıdaki ceketlerin ceplerini soyarak hırsızlık yapan adam yakalandı.

Antalya'da girdiği mescitlerde ibadet ediyor gibi davranıp hırsızlık yapan adam, polis tarafından yakalandı. B.R.İ.'nin, 21 hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı.

MESCİTLERE GİRİP NAMAZ KILIYOR GİBİ YAPIYOR

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ay içinde kent merkezindeki Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi ve bir alışveriş merkezindeki mescitlerden hırsızlık olaylarının gerçekleşmesi üzerine çalışma başlattı.

ASKIDA OLAN CEKETLERİN CEPLERİNİ SOYUYOR

Mescitlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin mescide girip namaz kılıyor gibi davrandığı, askıdaki ceketlerin ceplerindekileri aldığı ya da üzerindeki ceketle asılı ceketi değiştirdiğini belirledi.

BİR AYDA 21 HIRSIZLIK YAPTI

Eşkal üzerinden çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheliyi bir işyerinden çaldığı 15 kilo tütün ve tartı aletiyle Yeşildere Mahallesi'nde yakalandı. 1 ayda 14'ü mescit, diğerleri iş yerleri olmak üzere 21 yerden hırsızlık yaptığı belirlenen B.R.İ., gözaltına alındı.

BİR CEKETİN CEBİNDEN OTOMOBİL ANAHTARI ÇALMIŞ

Şüphelinin, AÜ Hastanesi'ndeki mescitteki bir ceketin cebinde bulduğu anahtarla otomobil çalıp Yeşildere Mahallesi'ne kadar geldiği de belirlendi. 7 suçtan kaydı bulunan B.R.İ'nin, mahalledeki harabe binalarda kaldığı tespit edildi. Şüphelinin kaldığı yerde yapılan aramada, çok sayıda çanta, kimlik ve cüzdan bulundu. Şüpheli, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Kameralara yansıyan ilk görüntüde, şüphelinin bir süre doktorun odasının kapsısında beklediği, daha sonra içeri girip çantayı alarak uzaklaştığı görüldü. Bir AVM'nin mescidindeki görüntülerde B.R.İ'nin cemaat gibi en arkaya ceketsiz şekilde oturduğu, daha sonra ayağa kalkıp diğer cemaatin askıdaki ceketini aldığı ve ceplerini karıştırıp yerine koyduğu görüldü. Şüphelinin, kendi ceketiyle bir başkasının ceketini değiştirme anları da görüntülere yansıdı.

Kaynak: haberinburada