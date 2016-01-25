KAMER GENÇ'İN CENAZESİ TUNCELİ'YE GETİRİLDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve beraberinde çok sayıda milletvekili, Kamer Genç'in cenazesi ile aynı uçakta geldiği Elazığ Havalimanı'ndan karayolu ile Tunceli'ye geldi.
Yaklaşık bir yıldır pankreas kanseri tedavi gören CHP Tunceli Eski Milletvekili Kamer Genç tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede hayatını kaybetmişti. Genç'in naaşı Kartal Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla Elazığ'a getirildi. Genç'in cenazesi buradan ambulansla alınarak karayolu ile memleketi Tunceli'ye götürüldü.
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