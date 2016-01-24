KAMER GENÇ'İN CENAZE TÖRENİ PROGRAMI BELLİ OLDU!
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 22 Ocak Cuma günü hayata veda eden eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in cenaze töreni programı belli oldu.
Genç'in ailesi tarafından belirlenen cenaze töreni programına göre; ilk tören 24 Ocak Pazar günü saat 14:00'te Kartal Cemevi'nde düzenlenecek. Buradaki cenaze töreninden sonra Kamer Genç'in cenazesi memleketi Tunceli'ye götürülecek.
25 Ocak Pazartesi günü ilk tören saat 10:00'da Tunceli Cemevi'nde gerçekleştirilecek. Ardından saat 12:00'de Tunceli Nazımiye Cemevi'nde yapılacak tören sonrası Kamer Genç doğduğu Ramazan Köyü'nde defnedilecek.
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