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KAMER GENÇ'İN CENAZE TÖRENİ PROGRAMI BELLİ OLDU!


KAMER GENÇ'İN CENAZE TÖRENİ PROGRAMI BELLİ OLDU!
Tarih : 24 Ocak 2016, 12:47
Puan Ver : Kamer Genç'in Cenaze Töreni Programı Belli Oldu!(9/10)8


İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 22 Ocak Cuma günü hayata veda eden eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in cenaze töreni programı belli oldu.



Genç'in ailesi tarafından belirlenen cenaze töreni programına göre; ilk tören 24 Ocak Pazar günü saat 14:00'te Kartal Cemevi'nde düzenlenecek. Buradaki cenaze töreninden sonra Kamer Genç'in cenazesi memleketi Tunceli'ye götürülecek.



25 Ocak Pazartesi günü ilk tören saat 10:00'da Tunceli Cemevi'nde gerçekleştirilecek. Ardından saat 12:00'de Tunceli Nazımiye Cemevi'nde yapılacak tören sonrası Kamer Genç doğduğu Ramazan Köyü'nde defnedilecek.








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