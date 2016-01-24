

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 22 Ocak Cuma günü hayata veda eden eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in cenaze töreni programı belli oldu.







Genç'in ailesi tarafından belirlenen cenaze töreni programına göre; ilk tören 24 Ocak Pazar günü saat 14:00'te Kartal Cemevi'nde düzenlenecek. Buradaki cenaze töreninden sonra Kamer Genç'in cenazesi memleketi Tunceli'ye götürülecek.







25 Ocak Pazartesi günü ilk tören saat 10:00'da Tunceli Cemevi'nde gerçekleştirilecek. Ardından saat 12:00'de Tunceli Nazımiye Cemevi'nde yapılacak tören sonrası Kamer Genç doğduğu Ramazan Köyü'nde defnedilecek.