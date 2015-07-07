

CHP'nin eski milletvekili Kamer Genç, bugün yeniden hastaneye kaldırıldı. Genç, ABD'de gördüğü tedavinin ardından Ankara'ya gelmiş, burada da bir süre kontrol amaçlı hastaneye yatırılmıştı.







Ankara'da geçen hafta hastaneden çıkan Genç, kendisini merak edenlere evinden "iyiyim" mesajı göndermişti. Ankara'daki evinde gazetecileri ağırlayarak, "siyaseti yakından takip ediyorum" da diyen Genç'in, bugün yeniden hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.



