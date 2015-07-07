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KAMER GENÇ YENİDEN HASTANEDE


KAMER GENÇ YENİDEN HASTANEDE
Tarih : 07 Temmuz 2015, 16:39
Puan Ver : Kamer Genç Yeniden Hastanede(5/10)3


CHP'nin eski milletvekili Kamer Genç, bugün yeniden hastaneye kaldırıldı. Genç, ABD'de gördüğü tedavinin ardından Ankara'ya gelmiş, burada da bir süre kontrol amaçlı hastaneye yatırılmıştı.



Ankara'da geçen hafta hastaneden çıkan Genç, kendisini merak edenlere evinden "iyiyim" mesajı göndermişti. Ankara'daki evinde gazetecileri ağırlayarak, "siyaseti yakından takip ediyorum" da diyen Genç'in, bugün yeniden hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.










Etiketler: Kamer  Genç  Yeniden  Hastanede    haber

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