

Dün akşam Kamer Genç'in cenazesiyle aynı uçakla önce Elazığ'a daha sonra da karayolu ile Tunceli'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çarşı merkezinde bulunan ve kendi soyadını taşıyan Kılıçdaroğlu Apartaman'daki ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu'nun evinde geceyi geçirdi.







Bugün sabah saat 10.00'da Tunceli Cemevi'nde Kamer Genç için düzenlenen cenaze töreni öncesi Kamer Genç'in eşi Sevim Genç, kızı Seçil Genç Cominotti, amcasının oğlu Haydar Genç, yine amcasının oğlu Kazım Genç ile yakın akrabaları cemevi bahçesinde taziyeleri kabul etti.







Cemevi morgundan alınan ve Türk Bayrağı'na sarılan Kamer Genç'in cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli Valisi Osman Kaymak, Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul, CHP Grup Başkan Vekilleri, Özgür Özel ve Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Milletvekilleri Erdoğan Toprak, Gürsel Erol, Nurittin Demir, Rıza Yalçınkaya ve PM üyesi Ali Öztunç, Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Ubeyde İpek, vali yardımcıları ile birlikte yaklaşık 5 bin Tuncelili vatandaş katıldı.