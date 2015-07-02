

CHP'li Kamer Genç öldü mü? Sosyal medyayı sallayna Kamer GEnç ölümünü tetikleyen ajanslar cevap vermesi bekleniyor. Peki Kamer Genç sağlık durumu nasıl? Kamer Genç yaşıyor mu? Ajans önce Kamer GEnç öldü deyip sonra durumu ağırlaştı dedi. Ancak son sağlık durumu; TBMM'in en renkli isimlerinden Kamer Genç (76) yeniden hastaneye kaldırıldı.



Toplam 6 dönem milletvekilliği yapan ve son seçimlerde sağlık sorunları nedeniyle aday gösterilmeyen Kamer Genç, önceki gün yeniden hastaneye kaldırıldı. Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören Genç'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.CHP'nin eski Tunceli milletvekili Kamer Genç, pankreas kanseri teşhisiyle uzun süre ABD'de tedavi görmüştü. Tedavinin ardından mayıs ayında Türkiye'ye dönen Genç, memleketi Tunceli'de CHP'li milletvekilleri ile seçim çalışmalarına katılmıştı.



KILIÇDAROĞLU HASTANEDE ZİYARET ETTİ



Genç, geçtiğimiz gün hastalığının ağırlaşması nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç ilk müdahalenin ardından Ankara'da özel bir hastaneye nakledildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da önceki akşam Genç'i hastanede ziyaret etti.



DANIŞMA MECLİSİ İLE SİYASETE GİRMİŞTİ



1940 doğumlu Kamer Genç; Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), Doğru Yol Partisi ve CHP'de milletvekilliği yaptı. 6 dönem Meclis'te bulunan, 12 Eylül sonrası kurulan Danışma Meclisi üyeliği de yapan Genç, 2001-2002 yılları arasında da TBMM'de Meclis Başkanvekilliği görevini üstlendi. 24. Dönemde CHP'den Tunceli Milletvekili olan Genç, 7 Haziran genel seçimlerinde sağlık sorunları nedeniyle aday gösterilmemişti. Genç'in aday gösterilmediği Tunceli'den CHP, son seçimlerde milletvekili çıkaramadı. Kamer Genç kimdir? 1940'da Tunceli'nin Nazimiye ilçesine bağlı Ramazanköy'de doğdu. Fakir bir Alevî ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kamer Genç'in babası Ali Genç yazları İstanbul Silahtarağa'da amelelik yapmaktaydı. Başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdi. 1960'da Ankara'da Maliye Okulu'na yatılı olarak girdi.



Ancak okulun tamirata alınması nedeniyle öğrenimine bir süre Tunceli Lisesi'nde devam etmek zorunda kaldı. Ardından Maliye Okulu'na geri döndü. Bir yandanda babasının yanında çalışıyordu. Bu dönemde kardeşi Hıdır kızamık hastalığından yaşamını yitirdi. 1966'da Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni (Şu anki adıyla Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) bitirdi. Okulla birlikte Maliye Bakanlığı'nda staj da yaptı ve Bingöl'e vergi kontrol memuru olarak atandı. 1966 yılında girdiği Danıştay sınavını kazanan tek isim oldu. 1974-1976 yılları arasında Paris'te bulundu. Danıştay Tetkik Hakimliği ve Danıştay Savcılığı görevlerini yaptı. Danıştay'daki görevi 12 Eylül'ün ardından son bulan Genç, 1981 yılında Tunceli'den Danışma Meclisi Üyeliği'ne ve Başkanlık Divanı kâtip üyeliğine seçildi. 1983'te çok partili yaşama yeniden dönüşle birlikte Kamer Genç siyaseti sürdürme kararı alarak, Tunceli'den bağımsız milletvekili adayı olmaya karar verdi.



Ama Danışma Meclisi'nde adaylığı veto edildi. 1983-1987'de mali müşavirlik yaptı. Ardından 4 dönem milletvekili seçildi. 1993'ten 1995'e kadar, 1996'dan 1999'a kadar ve 2001-2002 arası TBMM Başkanvekilliği yaptı. Ardından 2002 seçimlerinde DYP'nin barajın altında kalması dolayısıyla milletvekili seçilemedi. 2007 şeçimlerine bağımsız olarak katılıp milletvekili seçilmiştir. 1 Haziran 2010 tarihi ile birlikte eski partisi CHP'ye geri dönmüştür. Halen milletvekilliği devam etmektedir











