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KAMER GENÇ HAYATINI KAYBETTİ


KAMER GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Tarih : 22 Ocak 2016, 18:00
Puan Ver : Kamer Genç Hayatını Kaybetti(10/10)9


Siyasi hayatı 1980 darbesinden oluşturulan Danışma Meclisi üyeliği ile başlayan Kamer Genç, uzun yıllar önce DYP, son yıllarda da CHP'de siyaset yapmıştı. Genç, kendine has tarzı nedeniyle siyasetin renkli simaları arasında yer alıyordu.



 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Kamer Genç'i gayrettepe'de bulunan Florance Nightingale Hastanesi'nde ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu, ziyaretten sonra "Allah sağlık versin, şifa versin demenin ötesinde yapacak bir şeyimiz yok. Başka bir şey söylemek çok zor" demişti.



 Genç'in vefatını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, twitter hesabından duyurdu. Ağbaba, "Laik Cumhuriyetin yılmaz ve korkusuz savunucusu değerli büyüğümüz Kamer Genç'i kaybettik. Başımız sağolsun" diye yazdı.








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