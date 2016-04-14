

Kalp krizi artık çocuk yaşta da sıklıkla karşımıza çıkarken; sağlıksız beslenme, yanlış yaşam alışkanlıkları, hareketsizlik, sigara ve stres derken hastalığın gelecek yıllarda daha da artması bekleniyor. Buna karşın teknolojideki gelişme ve tıptaki ilerleme sayesinde ise tedavide de baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor, ‘mucize' sayılabilecek başarılara imza atılıyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cem Alhan 10-17 Nisan Dünya Kalp Haftası kapsamında, kalp cerrahisinde 9 yeni gelişmeyi anlattı.







Robotik kalp cerrahisi







Da Vinci Robotik Kalp Cerrahisi, gelişen teknoloji sayesinde cerrahın; daha hassas, daha ince, daha karmaşık işler yapabilmesi için tasarlanmış bir sistem. Cerrah ameliyat amaçlı geliştirilmiş robotun kollarını bir monitörden izleyerek uzaktan kumanda ile yönlendiriyor. Da Vinci robotu sayesinde kemiklerde herhangi bir kesi yapmaksızın sadece delikler aracılığıyla ameliyat yapılabiliyor. 3 boyutlu kamera sayesinde en zor bölgeler dahi rahatlıkla görülebilirken, robotun kolları 540 derece dönebiliyor, altı yöne hareket edebiliyor, insan elinin uzanamayacağı yerlere ulaşabiliyor. Bu sayede hastanın ayağa kalkma ve normal fiziksel aktivitelerine kavuşması çok daha kolay ve hızlı oluyor. Bu yöntemle yapılan ameliyatlar arasında, by-pass, mitral ve tricuspid kapak tamir ve değişimleri, kalp delikleri ve ritm bozukluklarının tedavisi yer alıyor.







Minimal invaziv kalp cerrahisi







Geniş bir kesi açılmadığından ‘kapalı cerrahi' olarak da adlandırılan bu yöntemde özel aletler kullanılıyor ve kemik kesmeden 6-8 cm'lik küçük kesilerden kamera eşliğinde girilerek bir dizi ameliyat yapılabiliyor. Minimal invaziv cerrahiye en büyük üstünlüğü cerrahın el becerilerini artırması sağlıyor. Ayrıca, daha az ağrı, daha az kanama ve kan ihtiyacı, daha düşük enfeksiyon oranları, günlük yaşam ve iş hayatına daha erken dönüş gibi önemli avantajları da bulunuyor.







Endoskopik damar çıkartma







By-pass ameliyatlarında bacak ve koldan alınan damarlar daha önceleri boydan boya kesiler yapılarak çıkartılıyordu. Endoskopik damar çıkartma tekniğinde ise 2 cm'lik bir kesiden bir kamera ve özel aletler ile tüm damarı çıkartmak mümkün. Bu sayede daha az acı, daha küçük yara izleri oluyor, daha hızlı iyileşme sağlanıyor.







TAVİ







TAVİ yeni gelişen bir yöntem olmakla birlikte, bilimsel sonuçlar bu yöntemin daha yaygın hale geleceğini gösteriyor. Özellikle ileri yaşta ve ameliyat olamayacak derecede yüksek riskli hastalarda uygulanan TAVİ, açık kalp ameliyatı yapılmadan, kateter kullanılarak kalbe aort kapak takılmasını sağlıyor. Mevcut aort darlığı hastalığında kasıkta veya göğüste açılan 3-4 cm'lik bir kesiden ilerletilen kateter aracılığıyla aortaya stentli yeni bir kapak takılıyor.