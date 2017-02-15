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Kalp Nakli Bekleyen Tuğra'dan İyi Haber Var!
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KALP NAKLİ BEKLEYEN TUĞRA'DAN İYİ HABER VAR!


KALP NAKLİ BEKLEYEN TUĞRA'DAN İYİ HABER VAR!
Tarih : 15 Şubat 2017, 13:36
Puan Ver : Kalp Nakli Bekleyen Tuğra'dan İyi Haber Var!(9/10)11


İzmir'de yapay kalp cihazıyla yaşam savaşı veren ve yoğum bakımda tedavi altına alınan 7 yaşındaki Tuğra Dizyörür'ün enfeksiyonunda gerileme, durumunda iyileşme tespit edildi, doktor ve aile "organ bağışı" çağrısını yineledi.



Bodrum'da yaşayan Çiğdem-Mehmet Dizyörür çiftinin kalp damarları ters olarak dünyaya gelen ve 4 açık kalp ameliyatından sonra 11 Mart 2016'da takılan yapay kalp cihazıyla yaşamaya başlayan Tuğra Dizyörür, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinin yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesini sürdürüyor.



 


Yüksek ateş, solunum sıkıntısı nedeniyle 10 gün önce hastaneye kaldırılan, akciğer enfeksiyonu ve kalp ritminde problem tespit edilen Tuğra, tedaviye yanıt vermeye başladı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan ve yaşamak için acil kalp nakline ihtiyacı olan Tuğra'nın uyutulduğu, zaman zaman kendisine gelerek yoğun bakım servisi personeli ile konuştuğu öğrenildi.



"Joe Dalton" adını verdiği 2 kilogramlık yapay kalp cihazı ile hayata bağlanmaya çalışan Tuğra için doktorlar ve ailesi "organ bağışı" çağrısında bulundu.



 



kaynak:habertürk








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