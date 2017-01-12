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kalp krizi tanımı ve nedenleri

KALP KRİZİ TANIMI VE NEDENLERİ

Kalp krizi(Akut Miyokart İnfaktüsü) kalp kasının bir bölümünün o bölgeye yetersiz...

Tarih : 12 Ocak 2017, 16:10
Puan Ver : Kalp Krizi Tanımı Ve Nedenleri(8/10)9


Kalp Krizi Tanımı ve Nedenleri



Kalp krizi(Akut Miyokart İnfaktüsü) kalp kasının bir bölümünün o bölgeye yetersiz kan akışından ölmesi sonucu meydana gelmektedir. Kalp krizi tanımı ve nedenleri başlığı altında yazılan bu makalede kalp kriziyle alakalı temel bilgiler bulunmaktadır.



Kalp krizi ve nedenleri nedir?



Son yılların adı sıkça geçen hastalıklarından biri olan kalp krizi, literatürde akut miyokart infaktüsü, bir başka değişle süregelen kalp kası yetmezliği olarak geçmektedir. Kalp krizi, kalp kaslarına herhangi bir nedenden dolayı kan gitmemesi sonucu, oksijensiz kalan kas bölgesinin kalıcı olarak tahribatı sonucu ortaya çıkmaktadır.



Kalp krizi her beş ani ölüm vakasından birini oluşturmaktadır. Bu yönüyle korkutucu bir ölüm riski olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalp krizi geçirmiş her üç hastanın sadece birinin yaşamına devam ettiği görülmektedir.



Kalp krizi çoğunlukla, kalp kasına kan taşıyan kan damarlarında(kroner arter) oluşan pıhtıların bu damarları tıkaması sunucu meydana gelmektedir. Pıhtılar genellikle ateroskleroz sonucu ortaya çıkan değişikler yüzünden daralmış durumdaki kroner arterlerde oluşmaktadır. Oluşan pıhtılar kroner arterleri kapatarak kalp kasalarına kan ve dolayısıyla oksijen akışını engellemektedir. Bu durum da o bölgedeki kalp kası hücrelerinin ölümüne neden olmaktadır. Hasar gören kalp kası hücrelerinin bulunduğu bölge kasılma yeteneğini kaybetmektedir. Kalbin sağlam kalan bölgesi hasar gören bu bölgenin de işini yapmak zorunda kalmaktadır. Bazı durumlarda kalp kaslarının tamamına yakını tahribata uğramaktadır. Bu durum kalp krizine neden olmaktadır.



Kalp krizi damar hastalıkları olan kişilerde, hipertansiyon, hiperkolestrolemi, diyabet hastalığı olanlarda, sigara içen kişilerde daha çok görülmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda bu hastalığın genetik kökeninin olduğu da tahmin edilmektedir.



 



kaynak:sabah










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