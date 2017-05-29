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kalp krizi riskini belirleyen kan testi!

KALP KRİZİ RİSKİNİ BELİRLEYEN KAN TESTİ!

Kalp krizi ve inme riskini belirlemek için yeni bir test keşfedildi. Yeni test, kandaki seramid seviyesini ölçüyor

Tarih : 29 Mayıs 2017, 09:55
Puan Ver : Kalp Krizi Riskini Belirleyen Kan Testi!(7/10)8


Birçok yetişkinin rutin sağlık kontrolleri arasında kolesterol testi de vardır. Ancak kalp krizi ve inme riskini belirlemek için artık daha iyi bir test var. Yeni test, kandaki seramid seviyesini ölçüyor.



Seramidler, kolesterole benzeyen yağlardır ama kolesterolün aksine biyolojik olarak son derece aktiftirler.



Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre; Uzman Dr. Jeff Meeusen, seramidlerin kötü kolesterol olarak bilinen LDL'nin damar çeperine geçmesini sağladığını söylüyor. Seramidler damar çeperine geçince plak oluşturmaya başlıyor. Bu da damarları sertleştirip daraltıyor ve kalp krizi ya da inme riskini artırıyor.



LDL seviyesi çok düşük olsa bile seramid testi, ilerleyen yıllarda kalp krizi ya da inme riskinizin yüksek olup olmadığını belirliyor.



Hastalar, kalp krizi riskini yüzde 40 oranında azaltmaya yarayan statin grubu ilaçları kullanarak sağlıklarını koruyabilir. Kilo vermek ve egzersiz yapmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri de kalp krizi ve inme riskini azaltıyor.



 



kaynak:habertürk








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