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kalp krizi geçiren asker şehit oldu

KALP KRİZİ GEÇİREN ASKER ŞEHİT OLDU

Tunceli'de görevli 21 yaşındaki Komando Çavuş Berat Uzunova, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Tarih : 11 Eylül 2015, 13:09
Puan Ver : Kalp Krizi Geçiren Asker Şehit Oldu(5/10)3


T 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Komando Çavuş 21 yaşındaki Berat Uzunova, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Piyade Komando Çavuş Berat Uzunova, dün görev yaptığı 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı Bayraktepe Kışlası'nda aniden fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının yardımıyla tugay revirine kaldırılan Uzunova'nın kalp krizi geçirdiği anlaşılınca askeri helikopter ile Elazığ Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Berat Uzunova, yaşamını yitirdi.








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