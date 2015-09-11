

T 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Komando Çavuş 21 yaşındaki Berat Uzunova, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.



Piyade Komando Çavuş Berat Uzunova, dün görev yaptığı 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı Bayraktepe Kışlası'nda aniden fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının yardımıyla tugay revirine kaldırılan Uzunova'nın kalp krizi geçirdiği anlaşılınca askeri helikopter ile Elazığ Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Berat Uzunova, yaşamını yitirdi.