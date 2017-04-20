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kalp krizi geçirdiğinizi anladığınız an bunları yapın!

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNİZİ ANLADIĞINIZ AN BUNLARI YAPIN!

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan, kalp krizinde hayat kurtaran tavsiyeler de bulundu

Tarih : 20 Nisan 2017, 14:51
Puan Ver : Kalp Krizi Geçirdiğinizi Anladığınız An Bunları Yapın!(7/10)8



Kalp krizi, sağlık sistemindeki tim gelişmelere rağmen hala ölümcül bir tablodur. Bunda en büyük pay, hastaların sağlık yardımına kadar kaybettikleri sürenin uzunluğudur.




BU ŞİKAYETLER OLMAYA BAŞLARSA...  



Kalp krizi geçiren her kişide şikayetler aynı olmayacağı gibi yaşlılar ve şeker hastalarında bunların hiçbiri de olmayabilir. Ama bazı belirtiler oldukça yaygın görülür.



* Göğüs ağrısı: Sıkıştırıcı, yanma, baskı şeklinde kollara/çeneye ve karın üst kısmına yayılabilir.



* Nefes darlığı



* Baş dönmesi, bayılma hissi




* Soğuk terleme




* Bulantı, kusma




EĞER KALP KRİZİ BELİRTİLERİ YAŞIYORSANIZ... 



* Hemen 112'yi arayın. Hastaneye nakil sırasında yapılması gereken bir müdahale bu şekilde sağlık personeli tarafından yapılabilir. Asla kendiniz araç kullanmayın. Araç kullanıyorsanız hemen kenara çekip yardım bekleyin.




* Yardım beklerken kanın pıhtılaşmasını azaltmak için aspirin çiğneyin.




* Eğer daha önce size reçete edilmişse dil altı hapı ya da spreyinizden en fazla 3 kere olacak şekilde kullanın. Bu yakınmaları azaltacaktır.




* Yere uzanıp soğukkanlı bir şekilde yardım bekleyin. Öksürmek size yardımcı olmaz.



 



kaynak:sabah
















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