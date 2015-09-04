O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Kalp Hastalıklarının ilk başlangıcı ne zaman oldu ?

KALP HASTALIKLARININ İLK BAŞLANGICI NE ZAMAN OLDU ?

Uzmanlar tarafından üzerinde araştıma yapılan 3 bin 200 yıl önce yaşayan Kral Merneptah'ın mumyasında ilginç bir bulguya uşalştı. Mumyada kalp hastalığına raslanması uzmanlarda şaşkınlık yaşattı.

Tarih : 04 Eylül 2015, 09:46
Puan Ver : Kalp Hastalıklarının İlk Başlangıcı Ne Zaman Oldu ?(5/10)2


Uzmanlar tarafından üzerinde araştıma yapılan 3 bin 200 yıl önce yaşayan Kral Merneptah'ın mumyasında ilginç bir bulguya uşalştı.Mumyada kalp hastalığına raslanması uzmanlarda şaşkınlık yaşattı.



Artık doktorlar bu araştırma sayesinde her hastalığınızı yediğiniz gıdalara yoramayacak. Gerçek 3 bin yıllık sır mumyalar sayesinde gün yüzüne çıktı. 3 bin yıl önce insanların margarin yağ tüketmediğini anlamak mümkün.

Ancak o dönemde de kalp hastalıklarının görülmesi ise ilginç. Kalp hastalıklarının 3 bin yıllık bir geçmişi olduğunu biliyor muydunuz!

Beslenme uzmanları ve diyetisyenlerin kalp sağlığı ve modern yaşam tarzı arasında kurdukları ilişkiye büyük darbe: 3 bin 200 yaşındaki Mısır mumyası da kalp hastalığından mustaripmiş. Uzmanlar ise bu konuda oldukça şaşkın. Kalp hastalıklarının o dönemde dahi görülmesi oldukça şaşırtıcı bulundu.



modern yaşam tarzı arasında kurdukları ilişkiye oldukça ses getirecek büyük darbe: 3 bin 200 yaşındaki Mısır mumyası da kalp hastalığından mustaripmiş. Uzmanlar ise bu konuda oldukça şaşkın.








Etiketler: Kalp  Hastalıklarının  İlk  Başlangıcı  Ne  Zaman  Oldu      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER