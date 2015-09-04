

Uzmanlar tarafından üzerinde araştıma yapılan 3 bin 200 yıl önce yaşayan Kral Merneptah'ın mumyasında ilginç bir bulguya uşalştı.Mumyada kalp hastalığına raslanması uzmanlarda şaşkınlık yaşattı.







Artık doktorlar bu araştırma sayesinde her hastalığınızı yediğiniz gıdalara yoramayacak. Gerçek 3 bin yıllık sır mumyalar sayesinde gün yüzüne çıktı. 3 bin yıl önce insanların margarin yağ tüketmediğini anlamak mümkün.



Ancak o dönemde de kalp hastalıklarının görülmesi ise ilginç. Kalp hastalıklarının 3 bin yıllık bir geçmişi olduğunu biliyor muydunuz!



Beslenme uzmanları ve diyetisyenlerin kalp sağlığı ve modern yaşam tarzı arasında kurdukları ilişkiye büyük darbe: 3 bin 200 yaşındaki Mısır mumyası da kalp hastalığından mustaripmiş. Uzmanlar ise bu konuda oldukça şaşkın. Kalp hastalıklarının o dönemde dahi görülmesi oldukça şaşırtıcı bulundu.



modern yaşam tarzı arasında kurdukları ilişkiye oldukça ses getirecek büyük darbe: 3 bin 200 yaşındaki Mısır mumyası da kalp hastalığından mustaripmiş. Uzmanlar ise bu konuda oldukça şaşkın.