KALP HASTALIĞI BULUNAN ÜMİT ÖZAT'IN PUROLU FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Almanya'da oynadığı dönemde fenalaşan ve kalp masajında hayata dönen Ümit Özat, Konyaspor maçı öncesinde puroyla poz verdi.
Süper Lig'de 21 Ağustos Pazartesi Konyaspor deplasmanına konuk olacak Gençlerbirliği'nde teknik direktörü Ümit Özat'ın pozu, sosyal medyada olay oldu.
Genç teknik adamın elinde puro ile çekilmiş fotoğrafı bir anda sosyal medyada yayıldı.
Özat, futbolculuk döneminde Almanya'nın Köln takımında oynarken fenalaşarak birden yere yığılmış, kalbi durduğu ortaya çıkmış ve kalp masajıyla ölümden dönmüştü. Daha sonra futbol hayatına nokta koyan Ümit Özat, yorumculuktan sonra teknik adamlık yapmaya başladı.
Kaynak: haberinburada
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