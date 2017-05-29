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Kalp Hastaları Oruç Tutabilir Mi?
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kalp hastaları oruç tutabilir mi?

KALP HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Toptancı, son bir yıl içinde kalp krizi veya kalp ameliyatı geçirenlerin ve stent takılan kalp hastalarının oruç tutmalarını tavsiye etmediklerini söyledi

Tarih : 29 Mayıs 2017, 11:28
Puan Ver : Kalp Hastaları Oruç Tutabilir Mi?(8/10)9


Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Toptancı, kalp hastalarının tedavi durumları değerlendirilerek oruç tutup tutamayacaklarına karar verilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Toptancı, son bir yıl içinde kalp krizi veya kalp ameliyatı geçirenlerin ve stent takılan kalp hastalarının oruç tutmalarını tavsiye etmediklerini söyledi.



ORUÇ TUTUP TUTMAMA HASTALIĞIN ÇEŞİDİNE GÖRE DEĞİŞİYOR



İHA'da yer alan habere göre; Ramazan ayında "Kalp hastaları oruç tutabilirler mi?" sorusuyla sık sık karşılaştıklarını belirten Dr. Toptancı, "Kalp hastalarının tedavi durumlarına göre oruç tutup tutamayacaklarının karar verilmesi gerekiyor. Hangi kalp hastaları oruç tutar, hangileri tutamaz; kalp hastalığının şiddetine göre değişmektedir. Kalp hastalıkları dediğimizde kalp kapak hastalıkları, ritm bozuklukları, kalp damar darlıkları mevcut olan hastalar, kalp yetersizliği hastaları ve kalp pili mevcut hastalar akla gelir. Kalp yetmezliğindeki sıkıntılar iftar ve sahurda fazla tuz ve su tüketimine bağlı olarak kalbin yükünün artması ve hastanın kalp yetersizliğinde kötüleşme olmasıdır. Bu nedenle orta ve ileri evre kalp yetersizliği hastalarına, yüksek doz idrar söktürücü ilaç kullananlara oruç tutmaları tavsiye edilmez. Hafif düzeyde kalp yetersizliği olanlarda ise doktorlarının değerlendirmesi sonrası oruç tutmaya uygun olup olmadıklarına karar verilmelidir. Bunun dışında sık olarak acil ünitesine başvurmuş veya hastaneye yatırılarak tedavi görmüş olanların da oruç tutmaları sakıncalıdır" dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kalp  Hastaları  Oruç  Tutabilir  Mi    haber

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