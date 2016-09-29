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kalp-damar hastalıkları, en sık ölüm nedeni

KALP-DAMAR HASTALIKLARI, EN SIK ÖLÜM NEDENİ

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, kalp ve damar hastalıklarının, tanı ve tedavideki tüm gelişmelere rağmen ölümlerin en sık nedeni olmaya devam ettiğini belirterek, "Ancak hastalığı...

Tarih : 29 Eylül 2016, 13:09
Puan Ver : Kalp-Damar Hastalıkları, En Sık Ölüm Nedeni(0/10)


Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, kalp ve damar hastalıklarının, tanı ve tedavideki tüm gelişmelere rağmen ölümlerin en sık nedeni olmaya devam ettiğini belirterek, "Ancak hastalığı oluşturan risk faktörleri ve sağlıksız yaşam şartlarının düzeltilmesiyle, kalp damar hastalıkları ve oluşabilecek kötü sonuçlar yüzde 80'e kadar önlenebilir." dedi.



Kalkan, Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kalp-damar hastalıkları ve kötü sonuçlarından korunmak için etkili biçimde tedbir almanın önemli olduğunu vurguladı.



Bu tedbirlerin genel olarak, sağlıklı yaşam önerilerini toplumun tüm kesimlerine uygulatmanın yanı sıra, kalp damar hastalığı veya gelişme riski orta-yüksek olan kişilerde bilinen risk faktörlerini azaltmayı, kontrol altına almayı ve sedanter yaşam tarzını daha aktif bir hayat şekline dönüştürmeyi amaçladığını dile getiren Kalkan, şöyle devam etti:



"Dünya Kalp günü vesilesiyle, hastalıkların oluşumundaki risk faktörlerine ilişkin farkındalığın arttırılması hedefleniyor. Ölümcül ve ölümcül olmayan kalp-damar hastalık riskinin cinsiyete, yaşa göre bireysel olarak hesaplanmasını, buna dayanarak başta majör risk faktörlerine uygun müdahalelerle kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve erken ölümlerin önlenmesi yönünde harekete geçmenin önemini vurgulamak istiyorum. Çünkü kalp ve damar hastalıkları, tanı ve tedavideki tüm gelişmelere rağmen ölümlerin en sık nedeni olmaya devam ediyor. Ancak hastalığı oluşturan risk faktörleri ve sağlıksız yaşam şartlarının düzeltilmesiyle, kalp damar hastalıkları ve oluşabilecek kötü sonuçlar yüzde 80'e kadar önlenebilir. "








Etiketler: Kalp-Damar  Hastalıkları  En  Sık  Ölüm  Nedeni    haber

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