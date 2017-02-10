KALP BULUNAMADI... MİNİK TUĞRA'YI UYUTTULAR!
Kalp yetmezliği yaşayan 7 yaşındaki Tuğra'ya 1 yıldır can veren yapay kalp cihazı, 4 gün önce alarm verdi. Ciğerleri su toplayan ve enfeksiyon kapan Tuğra, kaldırıldığı hastanede uyutuldu. Tuğra'nın doktoru, “Kalp çıksa şimdi bile takarız” diye konuştu.
Habertürk'ün “Çanta kalp kardeşliği” başlığıyla duyurduğu yapay kalpli çocuklardan 7 yaşındaki Tuğra Dizyörür, akciğerinde su toplanması ve enfeksiyon nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı. “Joe Dalton” adını verdiği 2 kiloluk yapay kalbi çantasında atan Tuğra, yoğun bakım servisinde uyutulmaya başlandı. Nefes almakta güçlük çektiği için oksijen maskesi takılan Tuğra, yaşanan bu ani gelişme nedeniyle kalp nakli sırasında acilin acili listesine alındı. 1 yıldır yapay kalp destek cihazıyla yaşam mücadelesi veren Tuğra, son 1 ayda 19 kiloya kadar düştü. Tuğra'nın tedavisini yürüten doktoru, “Bir kalp çıksa şimdi bile takacağız” dedi.
kaynak:habertürk
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