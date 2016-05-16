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kalori değeri 100'ün altındaki 10 lezzetli atıştırmalık

KALORİ DEĞERİ 100'ÜN ALTINDAKİ 10 LEZZETLİ ATIŞTIRMALIK

Hemen herkes gün içerisinde veya akşam evde vakit geçirirken atıştırmak için bir şeyler arar.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 16:48
Puan Ver : Kalori Değeri 100'ün Altındaki 10 Lezzetli Atıştırmalık(6/10)6


Hemen herkes gün içerisinde veya akşam evde vakit geçirirken atıştırmak için bir şeyler arar. Doğru atıştırmalığı bulanlar için sorun yok ancak yüksek kalorili atıştırmalıklara yönelenler için tehlike çanları çalıyor çünkü yüksek kalorili atıştırmalıklar yüzünden çok sayıda insan her sene kilolarına yeni kilolar katıyor.



Sağlıklı ara öğünler kişinin vücut ağırlığı ve sağlık durumuna göre 100-250 kalori arasında değişebiliyor. Diyetisyen Gizem Şeber, “Ancak ara öğün hakkımız dolduğunda hala atıştırmak istiyorsak sağlığımız ve kilomuz açısından en mantıklısı, en düşük kalorili olanlara yönelmemizdir” diyor.



Şeber, bunun için 100 kalorinin altında olan 10 lezzetli atıştırmalığı öneriyor. İşte, kilo kontrolüne yardımcı olan sağlıklı 10 atıştırmalık:



TARÇINLI ELMA



Özellikle tatlı krizi geldiğinde atlatmanın en keyifli yollarından biridir. Bir büyük boy kırmızı elmayı soyun, ortadan ikiye bölüp, yarısını rendenin iri tarafı ile rendeleyin. Bir tavada elmaları tarçın ile çevirin. Pişen elmaların üzerine 1 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt veya dondurma ilave edin.



DONDURULMUŞ MUZ



İri bir muzu soyun ve yağlı kâğıdın üzerinde donana kadar dondurucuda bekletin. Çıkarınca rende Hindistan cevizi serpiştirin.



DONDURULMUŞ ÜZÜM



On beş iri üzümü yıkayın, buzlukta dondurun. Tahmin etmediğiniz kadar lezzetli ve doyurucu olacak.



SALATALIK SMOOTHİE



Bir adet yeşil elmayı ve istediğiniz kadar salatalığı birkaç buz ile birlikte blenderdan geçirin. Hem sağlıklı, hem de lezzetli. Üstelik 60 kalorinin altında.



MARUL DÜRÜM



İki adet marul yaprağına birer dilim hindi füme ve domates dilimleri koyarak sarın.



YOĞURTLU KRAKER



Tuzlu sade krakerin üzerine 1 yemek kaşığı süzme yoğurt sürün. Hem doyurucu hem leziz, üstelik sadece 56 kalori.



OTLU OMLET



Bir adet yumurtayı çentilmiş dereotu ve maydanoz ile karıştırıp, baharat ve tuz ilave edin ve yağsız tavada pişirin. Atıştırmalık olarak protein tercih etmek metabolizmanızı hızlandırır.








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