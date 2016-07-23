KALKINMA BAKANLIĞINDA 82 PERSONEL AÇIĞA ALINDI
FETÖ ile bağlantılı kamu personeline yönelik çalışma kapsamında, Kalkınma Bakanlığında açığa alınan personel sayısı 82'ye ulaştı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı kamu personeline yönelik çalışma kapsamında, Kalkınma Bakanlığında açığa alınan personel sayısı 82'ye ulaştı.
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