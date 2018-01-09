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Kalkan Balığı 6 Ayda Fiyatını İkiye Katladı

KALKAN BALIĞI 6 AYDA FİYATINI İKİYE KATLADI

Trabzon'da az da olsa tezgahları süsleyen kalkan balığının kilosu, 6 ayda fiyatını ikiye katlayarak 120 liradan satışa sunuluyor.

Tarih : 09 Ocak 2018, 16:30
Puan Ver : Kalkan Balığı 6 Ayda Fiyatını İkiye Katladı(8/10)4

Trabzon'da az da olsa tezgahları süsleyen Kalkan Balığının kilosu, 6 ayda fiyatını ikiye katladı. Kilosu 60-70 TL'den satılan Kalkan Balığı, bugünlerde kilosu 120 TL'den satılıyor.

"SADECE İZLİYORUZ, ALMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Derin sularda avlanan ve az olduğu için de fiyatı sürekli olarak yüksek olan Kalkan Balığı'nı, genellikle restoranlar tercih ediyor. Trabzon Balık Hali'nde az da olsa tezgahları süsleyen Kalkan Balığı'nın kilosu 120 TL'den satılırken, vatandaşlar, Kalkan Balığı'nı tezgahlarda sadece seyir ettiklerini, ekonomik olarak almalarının mümkün olmadığını belirtiyor.

Balıkçı esnafı da balığı pahalı aldıkları için fiyatının yüksek olduğunu ve daha çok restoranların tercih ettiğini ifade ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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