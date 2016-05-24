

Besinlerinin pek çoğunun içinde bulunan ve tuzun ana maddesi olan sodyum, vücuttaki sıvı dengesini sağlayan ve kan basıncını düzenlenmesinde rol oynayan önemli bir mineral.







Ancak tuzun fazla tüketilmesinin birçok sağlık sorununa neden olabileceğinin altını çizen Uzman Diyetisyen Nurten Gündüz, Türkiye'nin, dünyada en fazla tuz kullanan ülkelerin başında geldiğini söyledi.







Gündüz, "Ülkemizde günlük 18 gram, Japonya da 11.6 gram, İngiltere de 8,5 gram, ABD ise 9,6 gram tuz tüketilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği değer ise günlük 5 gramdır. Günlük tuz alımının erişkinler için 5 gramı geçmemesi, tuz tüketiminin az miktarda dahi azaltılmasının, kalp ve damar hastalıkları riskine büyük etkisi olduğu görülmektedir.Günlük beslenmede tuz tüketiminin 10 gramdan 5 grama düşürülmesi ile inme riskinin yüzde 23 ve kardiyo vasküler hastalıklar riskinin yüzde 17 azaldığı görülmüştür" dedi.







Hipertansiyon gibi sağlık problemleri olanların hazır ürünlerin etiketlerini okumalarını öneren Gündüz, 'tuzsuz' ya da 'tuzu azaltılmış' besinlerin tercih edilmesini tavsiye etti.







"TUZ YERİNE AROMALI ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN"







Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için tuz kısıtlaması gerektiğini vurgulayan Gündüz, "Yemekler az tuzlu ve/veya tuzsuz pişirilmelidir. Sofrada ayrıca tuz kullanılmamalıdır. Hipertansiyondan korunmak için tuz tüketimi sınırlandırılmalıdır. Tuz tüketimi günde en fazla 5 gr. olmalıdır. Ekmeğinizi tuzsuz tercih ediniz. Yemeklerin tadına bakmadan tuz kullanma alışkanlığından vazgeçiniz. Baharat ve maydanoz, nane, kekik, dereotu, rezene, fesleğen gibi aroma sağlayıcıları tuz yerine tercih ediniz. Turşu, ketçap, hardal, zeytin, soya sosu, salata sosları gibi yiyeceklerin tuz içeriği yüksektir. Bu besinlerden uzak durunuz ya da çok nadir tüketiniz. Satın aldığınız gıdaların ve maden suları gibi içeceklerin sodyum içeriğini etiketinden kontrol ediniz. Şunu da unutmamak gerekir ki, az tuz tüketirken iyotlu olanı tercih etmeliyiz" ifadelerini kullandı.