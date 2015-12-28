

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YPG'nin Teşrin Barajı'nın DAEŞ'ten alması hakkında, "Teşrin Barajı'nın DAEŞ'ten alındığı yönünde iddialar var. DAEŞ'in buralardan uzaklaştırılması bizim için olumlu bir şeydir. Ancak, YPG, PYD'nin fiili durum yaratması kabul edilemez" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın özyönetim açıklamalarına tepki gösteren Kalın, "Milletin kendilerine 1 Kasım'da açtığı krediyi dağa ipotek ederek en büyük kötülüğü o insanlara yapıyorlar. Yapılan son açıklamalar, terör örgütüne arka çıkma çabasını da milletimiz görmekte. Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Bunlar dağdan aldıkları talimatla siyaset yaptıklarını zannederler. Bu terör belasından bu ülke kurtulacaktır. Kurtulduğu zaman bu fantazileri dile getirenler kendilerini nerede bulacaklarını göreceğiz" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:



Terörle mücadele konusunda devletimiz, milletimiz tam bir kararlılık içinde etkin bir mücadele veriliyor. Son dönemde bazı kayıplarımız oldu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. hiçbir ülke terör örgütlerine izin vermez. Hiçbir ülke sokaklarına hendek kazılmasına izin vermez. Hiçbir ülke terör, şiddet, şehir eşkıyalığı yaparak terör örgütleri ve uzantılarına müsaade etmez. Ayrılma, bölünme, özyönetim, özerklik gibi fantazilerin demokratik toplumlarda karşılığı olmadığını ifade ederiz. Bu çerçevede terör örgütünün cinayetlerini aklamaya çalışanların abesle iştigal ettikleri ortadadır. Türkiye karşıtlığını siyaset yapmak zannedenler başka ülkelerin piyonu oldukları ifade etmektedirler. Örgüt önüne gelene hizmet eden bir taşeron haline geldi.



Terörle mücadele eden bir ülke olan Türkiye, bölgedeki terörle de yakından irtibatlıdır. Güvenlik riskleri yakından ilgilendirmektedir. Suriye'de yaşananları biliyoruz. Bu rejimi ayakta tutmaya devam edenler yanlış taraftadır. Bölgede yeni bir siyaset inşa edilmeye çalışılıyor. DAEŞ'le mücadele bahanesiyle farklı bir siyaseti hayata geçirmeye çalışıyorlar. Burada özellikle, DAEŞ'i bahane ederek Suriye'de Esed rejimini ayakta tutmaya çalışanlar bilerek veya bilmeyerek DAEŞ'e hizmet etmektedirler. DAEŞ canavarı üzerinde kendilerine siyasi alan açmaya çalıştıkları ortaya çıkmaktadır.



Rusya'nın yaptığı hava saldırılarına baktığımızda 4 bin 200'ün sadece 191'i DAEŞ hedeflerine yönelik olmuştur. Yüzlerce sivilin de ölümüne neden olmuştur. Bunun terörle mücadeleyle en ufak ilgisi yoktur. Türkmen Dağı üzerinde DAEŞ yoktur. Bu insanların DAEŞ'le ilgisi yoktur. Bunlar onuruyla yaşamaya çalışan Suriye vatandaşlarıdır.



Bugüne kadar 123 ülkede 34 bin kişiye ülkeye giriş yasağı konulmuştur. 89 ülkeden yaklaşık 2 bin 800 şüpheli sınırdışı edilmiştir. Türkiye'de yaklaşık bin kişi tutuklanmıştır. Türkiye'ye karşı atılan iftiraların ne kadar temelsiz olduğunu buradan görüyoruz. DAEŞ'le mücadeleye Irak ve Suriye bağlamında destek vermeye devam ediyoruz.



Türkiye eğitimci askerlerini Başika Kampı'na Irak bakanlarının bilgisi dahilinde DAEŞ'le mücadele dahilinde göndermiştir. Irak hükümetiyle yürüttüğümüz müzakereler devam ediyor. İlgili birimlerimiz temaslarını sürdüyor.



İslam ülkeleri arasında yapılan işbirliği, askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin artırılması ve DAEŞ, El Kaide gibi örgütlerle mücadelede önemli iki ayağa sahiptir.



Külliyemiz vatandaşlarımızın ziyaretine açıldı. Yoğun talebe karşı çalışmalar yapıyoruz. Burası milletin evi, arkadaşlarımız gereken çalışmaları yapıyor.



SORU-CEVAP



YPG'nin Suriye'de ilerleyişi hakkında: Teşrin Barajı'nın DAEŞ'ten alındığı yönünde iddialar var. DAEŞ'in buralardan uzaklaştırılması bizim için olumlu bir şeydir. Ancak, YPG, PYD'nin fiili durum yaratması kabul edilemez. Bu ileride telafisi mümkün olmayan yaraların açılmasına neden olacaktır. Suriye'yi birarada tutmak mümkün olmaz.



Demirtaş'ın sözleri hakkında: Türkiye topraklarının mayası bellidir. Bu topraklarda birçok operasyon denendi ve boşa çıktı. Milletin kendilerine 1 Kasım'da açtığı krediyi dağa ipotek ederek en büyük kötülüğü o insanlara yapıyorlar. Yapılan son açıklamalar, terör örgütüne arka çıkma çabasını da milletimiz görmekte. Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Bunlar dağdan aldıkları talimatla siyaset yaptıklarını zannederler. Türkiye bir bütün olarak neyi, nasıl gördüğünü de hepimiz biliyoruz. Sur'da, Cizre'de yaşanan hadiseleri biliyoruz. Askerlerimize vatandaşlarımızın nasıl sahip çıktığını biliyoruz. Hamd olsun vatandaşlarımız özgüvenli hareket ediyorlar. Devlet ve millet bu insanların yanındadır. Eğitiminde, esnafına, ticaretine kadar tedbirler alınmıştır. Bu terör belasından bu ülke kurtulacaktır. Kurtulduğu zaman bu fantazileri dile getirenler kendilerini nerede bulacaklarını göreceğiz.



İsraille görüşmeler: Müzakere süreci devam ediyor. 10 vatandaşımızın şahadetinden bugüne kadar İsrail 3 şartı yerine getirmedikçe ilişkilerde normalleşme olmayacaktır. Birinci şart yerine getirildi, özür dilendi. Tazminat için mesafe alındı ama müzakereler devam ediyor. Gazze ablukasının kaldırılması noktasında 3. şartımız var. Türkiye bu şartları değiştirmiş değil. Biz baştan beri bu görüşmelerin olduğu ifade ettik. Burada yeni, çok şaşılacak bir durum söz konusu değil. Türkiye, Filistin halkının özgürlük mücadelesindeki tutumu bellidir. Türkiye, Filistin halkının özgürlüğüne, bağımsızlığına kavuşana kadar yanında olacaktır. Bizim pozisyonumuzda değişiklik söz konusu değil. İşgal politikalarına karşıyız. Ortadoğu'da Filistin sorunu çözülmeden barış gelmez. Bizim umudumuz İsrail'in işgalden vazgeçmesi, iki devletli formülü hayata geçirmesi ve iki ülke vatandaşlarının özgürlük içinde yaşamasıdır.



Halid Meşal görüşmesi: Halid Meşal Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızla görüştü. Kendileri Türkiye'nin Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Türkiye'nin samimiyeti konusunda tereddütleri yok. Bu süreçle ilgili tarafların yaklaşımı son derece olumludur.



Siber saldırı: Bu konuda sadece bizim birimlerimiz değil, özel sektör yoğun bir saldırı ile karşı karşıya kaldı. Bu saldırı geri piskürtüldü. Ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Bu saldırıyı üstlenen bir grup çıktı. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir daha bu tür saldırıların önlenmesi için alınacak tedbirler ve kaynağını kesme yönünde çalışmalar yapılıyor. O saldırı boşa çıktı ama gelecek saldırılara karşı gerekli tedbirleri arkadaşlarımız alıyor.