KALIN: REFERANDUM DEMOKRASİNİN ZAFERİDİR
The Guardian için 16 Nisan referandumunu değerlendirdiği bir makale kaleme alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türk demokrasisini daha dayanıklı hale getireceğini söyledi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian için 16 Nisan referandumunu değerlendirdi.
Gazetede bugün yer alan "Referandum demokrasinin zaferidir" başlıklı makalesinde Kalın, rekor katılımla gerçekleşen Anayasa referandumunda halkın %51.4'ünün tercihini reformlardan yana kullandığını hatırlattı.
Kalın, yazısında, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, koalisyon dönemlerini kapatıp, denge ve fren mekanizmalarını güçlendirerek Türk demokrasisini daha dayanıklı hale getirecek." ifadesini kullandı.
Makalede referandum sonrasında bazı komplo teorilerinin dolaşıma sokulduğu ifade eden Kalın, mühürsüz oy tartışmasını başlatan muhalefet partilerinin 2015'te YSK'ya bu oyların geçerli sayılması için başvuru yaptığını, YSK'nın da bu talebi kabul ettiğini anımsattı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, uluslararası basın tarafından usulsüzlük iddialarına kanıt gösterilen raporu kaleme alan uluslararası gözlemci heyetinin PKK paçavralarıyla poz verdikleri fotoğrafların sosyal medyada yer aldığını hatırlattı.
kaynak:habertürk
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