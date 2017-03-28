

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsviçre'de 25 Mart'ta düzenlenen gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast pankartı açılması hakkında “Türkiye'ye yönelik husumet ve Erdoğan karşıtı paranoya gerçekten bu kadar da çılgınlık düzeyine mi ulaştı?” ifadesini kullandı.



Kalın, Daily Sabah gazetesi için kaleme aldığı "Avrupa, Türkiye'yi ötekisi olarak mı görüyor?" başlıklı makalesinde, İsviçre hükümetinin 25 Mart'ta Bern'de açıkça terör yanlısı olan bir gösteri yapılmasına izin vererek son dönemde Avrupa'da giderek büyüyen Türkiye-karşıtı koroya katıldığını belirtti.



Söz konusu gösteride yasa dışı PKK terör örgütü mensuplarının yalnızca 16 Nisan halk oylamasında “hayır” oyu verilmesini savunan bir gösteri yapmakla kalmadığını, aynı zamanda terör propagandası yapan posterler açtığını hatırlatan Kalın, posterlerden birinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasına silah doğrultulmuş bir resminin ve "Erdoğan'ı öldür!” ifadesinin yer aldığına dikkati çekti.







kaynak:habertürk