

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. “Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan Mistura'nın PYD terör örgütü temasa geçmeye çalıştığı yönünde iddialar var. Sizde de bu yönde bilgi mevcut mu? PYD ile bir görüşme olursa Türkiye'nin tavrı ne olacak?” sorusunu Kalın, “Esed rejimi ve Rusya'nın bir müddettir PYD'nin Cenevre'deki müzakere masasında yer alması için baskı yapmaktadır. Bunu biliyoruz” diye yanıtladı.











Kalın, Türkiye'nin bu konudaki tavrının çok net olduğunu vurgulayarak, “Biz bunu BM yetkililerine de Suriye Muhalefeti Yüksek Müzakere Heyetine de ve diğer müttefiklerimize, ABD, Suudi arabistan, Katar gibi müttefiklerimize de ilettik. Bu konuda şu anda bizim müttefiklerimizde de farklı bir görüş söz konusu değil. Orada fiili durum yaratan, bir tarafta Esed rejimiyle bir tarafta PKK terör örgütüyle işbirliği içerisinde olan örgütlerin, terör örgütlerinin o masada herhangi bir temsil kabiliyeti olmadan yer alması, asla söz konusu değildir” dedi.







Kalın; “PYD, YPG ve benzeri örgütlerin kendilerine bir meşruiyet alanı açmasına bizim izin vermemiz elbette mümkün değil. Cenevre müzakereleri daha büyük sıkıntıya girer” ifadelerini kullandı.







Kalın, Cemil Bayık'ın BBC'ye verdiği mülakatta ABD ve İngiltere ile doğrudan temasın ötesinde bir diyalog içerisinde olduklarını söylediği belirtilerek, kendilerinde böyle bir bilginin olup olmadığı sorusuna, “Bu iddia daha önce de terör örgütü liderleri tarafından dile getirildi ve ilgili devletler tarafından reddedildi” dedi.







BBC'ye tepki



Kalın, şöyle devam etti: “Basına verdikleri ve bugün de yansıyan beyanatlar çerçevesinde de şunun altını çizmek isteriz; bu tür terör örgütünü aklamaya yönelik çalışmaların gazetecilikle bir ilgisi yoktur. Bu, terör propagandasına verilmiş dolaylı bir destekten başka bir şey değildir.”