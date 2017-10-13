ABD'nin Kaliforniye eyaletinde başlayan orman yangınları, hız kesmeden ilerliyor. 3 bin 500 ev ve iş yeri zarar görürken, 29 kişi hayatını kaybetti.

400'DEN FAZLA KİŞİ KAYIP

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde pazar gecesi başlayan orman yangınları kontrol altına alınamadı.Yetkililer, Kaliforniya'nın kuzeyinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini, 400'den fazla kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.

3 BİN 500 EV KÜLE DÖNDÜ

Eyalette 17 noktada çıkan yangınlarda en az 3 bin 500 ev ve iş yeri zarar gördü, 647 kilometrekareden fazla ormanlık alan kül oldu.Calistoga kentinde ise 5 bin kişi zorunlu olarak tahliye edildi.

BU YILKİ YANGINLARDA ZARAR 2 MİLYAR DOLAR

ABD'de bu yıl çıkan orman yangınları şu ana kadar 2 milyar dolar zarara yol açtı. Bunun bugüne kadarki en yüksek rakam olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: haberinburada