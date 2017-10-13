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Kaliforniya'daki Orman Yangınları Söndürülemiyor: 29 Ölü, 400 Kayıp
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Kaliforniya'daki Orman Yangınları Söndürülemiyor: 29 Ölü, 400 Kayıp

KALİFORNİYA'DAKİ ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRÜLEMİYOR: 29 ÖLÜ, 400 KAYIP

Kaliforniya'da farklı noktalarda çıkan ve hızla ilerleyen orman yangınlarında 3 bin 500 konut zarar gördü. Yangında ölü sayısı 29'a yükselirken, 400 kişiden haber alınamıyor.

Tarih : 13 Ekim 2017, 08:40
Puan Ver : Kaliforniya'daki Orman Yangınları Söndürülemiyor: 29 Ölü, 400 Kayıp(6/10)2

ABD'nin Kaliforniye eyaletinde başlayan orman yangınları, hız kesmeden ilerliyor. 3 bin 500 ev ve iş yeri zarar görürken, 29 kişi hayatını kaybetti.

400'DEN FAZLA KİŞİ KAYIP

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde pazar gecesi başlayan orman yangınları kontrol altına alınamadı.Yetkililer, Kaliforniya'nın kuzeyinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini, 400'den fazla kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.

3 BİN 500 EV KÜLE DÖNDÜ

Eyalette 17 noktada çıkan yangınlarda en az 3 bin 500 ev ve iş yeri zarar gördü, 647 kilometrekareden fazla ormanlık alan kül oldu.Calistoga kentinde ise 5 bin kişi zorunlu olarak tahliye edildi.

BU YILKİ YANGINLARDA ZARAR 2 MİLYAR DOLAR

ABD'de bu yıl çıkan orman yangınları şu ana kadar 2 milyar dolar zarara yol açtı. Bunun bugüne kadarki en yüksek rakam olduğu ifade ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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