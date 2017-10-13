KALİFORNİYA'DAKİ ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRÜLEMİYOR: 29 ÖLÜ, 400 KAYIP
Kaliforniya'da farklı noktalarda çıkan ve hızla ilerleyen orman yangınlarında 3 bin 500 konut zarar gördü. Yangında ölü sayısı 29'a yükselirken, 400 kişiden haber alınamıyor.
ABD'nin Kaliforniye eyaletinde başlayan orman yangınları, hız kesmeden ilerliyor. 3 bin 500 ev ve iş yeri zarar görürken, 29 kişi hayatını kaybetti.
400'DEN FAZLA KİŞİ KAYIP
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde pazar gecesi başlayan orman yangınları kontrol altına alınamadı.Yetkililer, Kaliforniya'nın kuzeyinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini, 400'den fazla kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.
3 BİN 500 EV KÜLE DÖNDÜ
Eyalette 17 noktada çıkan yangınlarda en az 3 bin 500 ev ve iş yeri zarar gördü, 647 kilometrekareden fazla ormanlık alan kül oldu.Calistoga kentinde ise 5 bin kişi zorunlu olarak tahliye edildi.
BU YILKİ YANGINLARDA ZARAR 2 MİLYAR DOLAR
ABD'de bu yıl çıkan orman yangınları şu ana kadar 2 milyar dolar zarara yol açtı. Bunun bugüne kadarki en yüksek rakam olduğu ifade ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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