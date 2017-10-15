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Kaliforniya Yangınında Ölü Sayısı 40'a Yükseldi, Yüzlerce İnsan Kayıp

KALİFORNİYA YANGININDA ÖLÜ SAYISI 40'A YÜKSELDİ, YÜZLERCE İNSAN KAYIP

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan en büyük yangın felaketinin 6. gününde ölü sayısı 40'a yükseldi, yüzlerce insan ise hala kayıp.

Tarih : 15 Ekim 2017, 18:00
Puan Ver : Kaliforniya Yangınında Ölü Sayısı 40'a Yükseldi, Yüzlerce İnsan Kayıp(9/10)5

ABD'de Kaliforniya eyaletinin yaşadığı en büyük yangın felaketinde yetkililer, ölü sayısının 40'a yükseldiğini, altı gündür süren yangında yüzlerce insanın hala kayıp olduğunu belirtti.

"EN BÜYÜK TRAJEDİLERDEN BİRİ"

Kaliforniya valisi Jerry Brown yangınlar için eyaletin karşı karşıya kaldığı "en büyük trajedilerden biri" dedi ve 10 binden fazla itfaiye görevlisinin kalan 16 yangını söndürmeye çalıştığını aktardı. Hızı saatte 70 km'yi geçen yangın yeni köy ve kasabalara da yayılarak tahliye edilenlerin sayısını 100 binin de üzerine çıkardı.

3 BİN KİŞİ DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Eyaletin Santa Rosa şehrinde yangından en fazla etkilenen şarap bağları bölgesi Sonoma bölgesinde cumartesi günü 3 bin kişi daha tahliye edildi.

HER YIL MİLYONLARCA TURİST AĞIRLIYOR

Ulusal Şarap Enstitüsü verilerine göre Kaliforniya'da yetişen üzümlerin yüzde 10'una ev sahipliği yapan Napa ve Sonoma'da zarar büyük. Ülkenin 4 bin 700 şarap imalathanesinin yüzde 20'sine ev sahipliği yapan eyalet her yıl milyonlarca turist ağırlıyor.

Kaliforniya Şarap Üzümü Yetiştiricileri Derneği Başkanı John Aguirre yaptığı açıklamada "Şu an ne kadar şarap imalathanesinin zarar gördüğünü ve ne kadar rehabilite edilebileceklerini bilemiyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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