KALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİ'NDE BOMBA ALARMI
ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Kaliforniya Üniversitesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nin Los Angeles şehrinde bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nde alınan bomba ihbarıyla binlerce öğrenci tahliye edildi.
ÖĞRENCİLER STADYUMA GÖNDERİLDİ
Öğrenciler acil durum etkinleştirildikten sonra Drake Stadyumu'na gönderildi. Tahliyenin sorunsuz ilerlediği ve yaralı olmadığı ifade edildi.
BİNLERCE ÖĞRENCİ YAZ OKULUNDAYDI
Olay yerine gelen polis ekipleri araştırmalarını sürdürüyor. Bomba imha ekipleri de olay yerine sevk edildi. Üniversitede binlerce öğrencinin yaz döneminde eğitim gördüğü belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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