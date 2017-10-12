ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan yangınlarda ölü sayısı 21'e yükselirken, 670 kişiden de haber alınamıyor. Yangının ortasına araçla dalan itfaiyecilerin görüntüsü ise ABD'de olay oldu.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, 17 farklı noktada çıkan ve yayılarak 22 bölgeye sıçrayan orman yangınlarıyla boğuşuyor.

PAZAR GÜNÜ BAŞLADI HALA DEVAM EDİYOR

Kaliforniya Orman ve Yangını Önleme Briminden yapılan açıklamada, pazar günü başlayan orman yangınlarının dün gece de devam ettiği, çok sayıda ev ve iş yerinde hasara neden olduğu ifade edildi. Yangınlara 8 bin itfaiyeci müdahale ediyor.

21 ÖLÜ, 670 KAYIP

Orman yangınlarında ölenlerin sayısının 21'e yükseldiği ve 670'ten fazla kişinin de kaybolduğu açıklandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe duyuluyor.

3 BİN 500 EV VE İŞYERİ ZARAR GÖRDÜ

Kaliforniya'nın kuzeyinde 17 bölgede çıkan yangınının büyüyerek 22 bölgeye sıçradığı belirtilen açıklamada, yangında zarar gören ev ve iş yeri sayısının 3 bin 500'e ulaştığı ve bazı bölgelerde zorunlu tahliyeler yapıldığı kaydedildi.

YERLEŞİM MERKEZLERİNDEN TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Açıklamada, 5 bin kişinin yaşadığı Calistoga'da oturanların yarısının tahliye edildiği ve Green Valley ve Solano County'de tahliyeler yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan yangın bölgesinde alevlerin arasına dalan bir itfaiye aracının çektiği görüntüler, ve dehşetin çıplak yüzü ABD'de olay oldu.

YANGIN, ŞARAP SANAYİSİNE BÜYÜK DARBE VURDU

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangınların, özellikle üzüm bağları ve şarap imalathaneleriyle ünlü ve 650'den fazla şarap imalathanesine ev sahipliği yapan Napa ve Sonoma bölgelerinde etkili olarak, Kaliforniya ekonomisine milyarlarca dolar katkısı olan şarap sanayisine büyük zarar verdiği belirtiliyor.

ABD BU YIL HEM YANGINDAN HEM KASIRGALARDAN ÇEKTİ

ABD'de bu yıl çıkan orman yangınları, 2 milyar dolar zarara yol açarken bunun bugüne kadarki en yüksek rakam olduğu ifade ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Teksas ve Florida eyaletleri kasırgalarla yerle bir olmuştu.

Kaynak: haberinburada