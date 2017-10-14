ABD'nin Kaliforniya Eyaleti tarihinin en büyük yangınıyla boğuşuyor. Yangında şimdiye kadar 35 kişi öldü, 90 bin kişi tahliye edildi.

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti tarihinin en ölümcül ve yıkıcı yangın felaketiyle boğuşuyor. Yetkililer, yangında şimdiye kadar 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 90 bin kişinin tahliye edildiğini, yaklaşık 5 bin 700 ev ve iş yerinin tahrip olduğunu açıkladı.

9 BİNDEN FAZLA İTFAİYE GÖREV YAPIYOR

Kaliforniya eyaletindeki yangınlara 9 binden fazla itfaiyeci, hava tankeri ve helikopterle müdahale edelirken, binden fazla itfaiye aracının da çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi."ACİL DURUM HENÜZ BİTMEDİ"

Yangının kontrol altına alınmasında büyük ilerleme kaydettiklerini açıklayan Kaliforniya Acil Durum Müdürü Mark Ghilarducci, "Acil durum henüz bitmedi. Büyük ilerleme kaydettik" dedi.

Kaynak: haberinburada