

Kızlık zarı, vajinanın birkaç santim içerisinde yer alan bir doku olarak bilinir. Anatomik anlamda herhangi bir özelliği bulunmayan bu zar birçok kültürde kadının namusu ile eşdeğer bir kavramdır.







Bunun nedeni ise esnek olan kızlık zarları dışındaki diğer zar türlerinde, ilk cinsel birleşme esnasında yırtılarak kanama olmasıdır. Böyle olunca da erkekler birlikte oldukları kadınların daha öncesinde cinsel birleşme yaşayıp yaşamadıklarını bu yırtılma sonrasında meydana gelen kan ile birlikte öğrenmiş olurlar. Bu durum bazı kültürlerde çok önemli olrak görüldüğü için, kadınlar erkeklerin onlara karşı olan tutumlarını olumsuz hale getirmemek adınakızlık zarı dikimi Kıbrıs doktorları ile iletişime geçiyorlar.







Alanında uzman doktorlar tarafından yapılan incelemeler ve kadınların istekleri doğrultusunda, kızlık zarı dikimi Kıbrıs operasyonu için neler yapılacağına hızlıca karar veriliyor. Kısa bir süre sonra evlenecek ya da cinsel ilişkiye girilecekse ve bu ilişki esnasında kanama meydana gelmesi isteniyorsa geçici kızlık zarı işlemi yapılabilmektedir. Bu işlem lokal anestezi ile yaklaşık olarak 10 dakika içerisinde yapılabilmektedir. Geçici kızlık zarı dikimi işleminde doktorların temel amacı kızlık zarı tamirinden çok girilecek olan cinsel ilişki esnasında kanamanın olmasını sağlamak oluyor. Bu işlem yapılırken kızlık zarının bulunduğu bölgenin iç kısmında yer alan vajina duvarları görünmez dikiş yöntemi ile birlikte karşılıklı bir şekilde dikkatlice birbirine yaklaştırılıyor. Ancak geçici kızlık zarı onarımı, kendiliğinen bir kaç gün içinde açıldığından ya da hiç kaynama olmama ihtlimali bulunduğundan, kanamayı garantilemek adına kalıcı kızlık zarı dikimi yapılması gerekiyor.







Yapılacak olan bu kızlık zarı dikimi Kıbrıs işlemi sonrasında, yalnızca kısa bir süre içerisinde iyileşme sürecini beklemek gerekiyor. Ancak bu süreç hiçbir şekilde ağrı ya da sızılı olmuyor. Tam aksine kadınlar kalıcı kızlık zarı dikimi işlemi sonrası, günlük işlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecektir. Yalnızca kalıcı kızlık zarı dikimi işleminde operasyon bittikten yarım saat sonrasına kadar hastanede dinlenilmesi istenebilmektedir. Böylece kişi kendini toparlayacaktır. Sonrasında da doktor tarafından verilmiş olan detaylara dikkat edilirse herhangi bir enfeksiyon oluşumunun meydana gelmesi engellenecek ve ilk cinsel ilişki esnasında, büyük bir oranda, arzu edildiği gibi kanama olacaktır.