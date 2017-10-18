Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürtçülük Yapmak Da Türkçülük Yapmak Da Bölücülüktür
Peşmerge İle Çıkan Çatışmada, Haşdi Şabi Komutanı Öldürüldü
Fetö'nün Darbe Girişimini Yöneten Firari Adil Öksüz'ün Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bu Ölüm İstatistikleri Sizi Çok Şaşırtacak
Baykal'ın Beyin Ölümü Gerçekleşti Yazan Spiker Emre Tilev, Twitter Hesabını Kapattı
Pkk'nın Gençlik Yapılanmasına Operasyon! Eylem Hazırlığındaki 10 Terörist Yakalandı
Dsi, Efes'i Denizle Buluşturacak Proje İçin İhaleye Çıkacak
Rusya İle Türkiye Domates Konusunda Anlaştı! 1 Aralık'ta İhracat Başlayacak
Kalfalık Ve Ustalık Belgelerini Alan İş Yeri Açabilecek
Yer: Hollanda! Avrupa'da Yükselen Irkçılığı Yerle Bir Eden Video
Yargıtay'dan Emekliye Kötü Haber! Onay Verenin Maaşına Haciz Konulur
Rusya, Kripto Para Birimi Geliştirmek İçin Harekete Geçti
Rıdvan Dilmen Dün Gece Mest Oldu: Takımı Gören, Eyvah Diyor
Trabzonspor, Rıza Çalımbay'la Anlaştığını Resmen Duyurdu
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi Geliri, Şimdiden Geçen Seneyi Solladı
Erdoğan'ın İstifasını İstediği Ak Partili Niğde Belediye Başkanı Görevi Bıraktı
Taşınmaz Satışından 3 Yılda 7,1 Milyar Lira Gelecek
Deniz Baykal, Uyutuluyor! Durumu Düne Göre Daha İyi
Tsk'ya Süvari Atı Ve Topçu Beygiri Alınacak
Abd'de Parayı Bulan Eski Fenerbahçeli Bogdanovic, Yeni Arabasıyla Şov Yaptı

Kalfalık ve Ustalık Belgelerini Alan İş Yeri Açabilecek

KALFALIK VE USTALIK BELGELERİNİ ALAN İŞ YERİ AÇABİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, esnaf olarak çalışanların kalfalık ve ustalık belgelerini alarak meslekleriyle ilgili alanlarda iş yeri açmasına imkan tanınacak.

Tarih : 18 Ekim 2017, 14:40
Puan Ver : Kalfalık Ve Ustalık Belgelerini Alan İş Yeri Açabilecek(5/10)1

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Mesleki Eğitim Kanunu'nun 35. maddesinde yapılan değişikliklerle, kapsamı, şartları ve süresi bakanlıkça belirlenen telafi eğitimi veya tamamlayıcı eğitime katılan, bunun sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve ortaöğretim mezunlarına, bitirdikleri meslek alanının diplomasının verilmesi hüküm altına alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge, Bakan İsmet Yılmaz tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

142 MESLEK DALINDA HÜKÜMLER BELİRLENDİ

Yönergeyle Mesleki Eğitim Kanunu'nda yer alan, aralarında kuaförlük, otomotiv, mobilya, metal sektörünün de olduğu 27 alan ve 142 meslek dalında çalışan ve kalfalık ya da ustalık belgesi bulunmayanlara yönelik hükümler belirlendi.

Mesleki eğitim merkezlerine başvuracaklar arasından kayıt şartlarını sağlayanlar sınavlara alınacak. Öncelikle kalfalık, sonrasında ise ustalık sınavlarında başarı gösterenlere belge verilecek.

Yönergeyle, esnafın daha çabuk ve pratik şekilde, daha önce öğrendiklerini belgeye dönüştürmesine imkan tanınıyor. Ustalık ve kalfalık belgesine sahip olanlar, meslekleriyle ilgili alanlarda iş yeri açma imkanına sahip olacak.

SINAVLAR ŞUBATTAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Daha önceki düzenlemede, bir meslek dalında kalfalık sınavına girmek için 6 sene, ustalık için de bunun üzerine 5 yıl olmak üzere toplam 11 sene bir iş yerinde çalıştığını beyan etme zorunluluğu bulunuyordu.

Yeni düzenlemede ise esnafın sınava girebilmesine yönelik bu şartlar kaldırıldı. İş yerinde bir meslek dalında çalıştığını sosyal güvenceyle belgelendirenler, mesleki eğitim merkezlerine başvurmaları halinde doğrudan kalfalık sınavlarına alınacak.

Ustalık için ise 5 yıl aynı işi yaptığını sosyal güvencesiyle belgelendirenler sınava girebilecek. Kalfalık ve ustalık sınavları, gelecek yıl şubattan itibaren başlayacak. ​

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kalfalık  Ve  Ustalık  Belgelerini  Alan  İş  Yeri  Açabilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER