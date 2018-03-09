Sneijder, Katar Ligi'nde Al Gharafa'nın deplasmanda Al Sailiya ile karşılaştığı maçın rakip kalecinin yaptığı büyük hatayı affetmedi.

Wesley Sneijder Al Gharafa'da gollerini atmaya devam ediyor. Katar Ligi 20. hafta maçında deplasmanda Al Sailiya ile karşılaşan Al Gharafa takımında ilk 11'de sahaya çıkan Sneijder 26. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

TAKIMINI 1-0 ÖNE GEÇİRDİ

Katar Ligi 20. hafta karşılaşmasında Sneijder, Al Gharafa'nın Al Sailiya ile deplasmanda karşı karşıya geldiği 11'de sahaya çıktı. Maça iyi başlayan ve iyi bir performans sergileyen Hollandalı futbolcu 26. dakikada sol kanattan kalecinin hatalı çıkışını değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İKİNCİ YARIDA OYUNDAN ALINDI

Öte yandan Al Gharafa Teknik Direktörü Bülent Uygun maçın ikinci yarısında Sneijder'i oyundan alarak Khalid'i sahaya sürdü.

Kaynak: haberinburada