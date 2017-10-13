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Kalçasındaki tümör 40 yıldır büyüyor, adım bile atamıyor

KALÇASINDAKİ TÜMÖR 40 YILDIR BÜYÜYOR, ADIM BİLE ATAMIYOR

Bangladeş'te 53 yaşındaki köylü, kalçasında 40 yıldır büyüyen ve ağırlığı 40 kiloyu bulan tümör nedeniyle yürüyemiyor.

Tarih : 13 Ekim 2017, 22:50
Puan Ver : Kalçasındaki Tümör 40 Yıldır Büyüyor, Adım Bile Atamıyor(9/10)5

Bangladeş'li 53 yaşındaki Haroon Patwari köylü baldırında oluşan ve ve zamanla 40 kilo ağırlığına ulaşan tümör yüzünden kırk yıldır yürüyemiyor.

ÇOCUKLAR KORKUP KAÇIYOR

Hayatının büyük bir bölümünü vücudunda oluşan tümorler ile mücadele etmek ile geçen adamı çocuklar gördükleri zaman korkup kaçıyorlar. Çalışamayan adam, hayatını 49 yaşındaki eşi Jaytun Nisa ve diğer iki çocuğunun yardımı ile sürdürdüğü için yürüyemiyor ve kendi başına ayakta duramadağı için çalışamıyor.AYAĞINI HAREKET ETTİREMİYOR

Ayağında ilk olarak dokuz yaşında ike tümor çıkmaya başlayan Haroon, yürümek için ayağını hareket ettirmeye çalıştığında tümör yüzünden ayağının çok ağırlaştığını ve bu yüzde ayağını hareket ettiremediğini ve oturduğu zaman ise başkalarının yardımı ile ayağını düzelttiğini söyledi.

Kocasının 33 yıldır bu hastalık işe mücadale ettiğini söyleyen Haroon'un eşi kocasını bu şekilde görmenin ve çocukların kendisini görünce kaçmalarının kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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