KALÇASINDAKİ TÜMÖR 40 YILDIR BÜYÜYOR, ADIM BİLE ATAMIYOR
Bangladeş'te 53 yaşındaki köylü, kalçasında 40 yıldır büyüyen ve ağırlığı 40 kiloyu bulan tümör nedeniyle yürüyemiyor.
Bangladeş'li 53 yaşındaki Haroon Patwari köylü baldırında oluşan ve ve zamanla 40 kilo ağırlığına ulaşan tümör yüzünden kırk yıldır yürüyemiyor.
ÇOCUKLAR KORKUP KAÇIYOR
Hayatının büyük bir bölümünü vücudunda oluşan tümorler ile mücadele etmek ile geçen adamı çocuklar gördükleri zaman korkup kaçıyorlar. Çalışamayan adam, hayatını 49 yaşındaki eşi Jaytun Nisa ve diğer iki çocuğunun yardımı ile sürdürdüğü için yürüyemiyor ve kendi başına ayakta duramadağı için çalışamıyor.AYAĞINI HAREKET ETTİREMİYOR
Ayağında ilk olarak dokuz yaşında ike tümor çıkmaya başlayan Haroon, yürümek için ayağını hareket ettirmeye çalıştığında tümör yüzünden ayağının çok ağırlaştığını ve bu yüzde ayağını hareket ettiremediğini ve oturduğu zaman ise başkalarının yardımı ile ayağını düzelttiğini söyledi.
Kocasının 33 yıldır bu hastalık işe mücadale ettiğini söyleyen Haroon'un eşi kocasını bu şekilde görmenin ve çocukların kendisini görünce kaçmalarının kendilerini çok üzdüğünü söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fikret Orman Pozisyona Sinirlendi, Stadı Terk Etti
- Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Monaco, Lyon'a 3-2 Yenildi
- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Beşiktaş Gibi Oynasam Zaten Yenilirim
- Oğuzhan Özyakup'tan Maç Sonu İtirafı: Galibiyeti Hak Etmedik
- Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a Transfer Eleştirisi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar