

Normal çömelme hareketi



Topukların üzerinde yapılan çömelme hareketi vücudunuzun alt kısmı için en temel egzersizlerden biridir. Kalçalarınızı çalıştırmasının haricinde diz arkası, baldır ve uyluk bölgesinin çevresinde bulunan diğer kasları da çalıştırmanıza yardımcı olur. Bu egzersizi yapmak için, ağırlığınızı topuklarınızın arkasına vererek eğilip kalkmalısınız. Kalçanızı aşağıya indirin ve dizlerinizi ayak parmaklarınızın arkasında kalmasına dikkat ederek dik bir açıyla bükün.



Güçlü sıçrayış



Bu, kalça kaslarınızı kısa sürece sıkılaştırmaya yardımcı olabilecek güçlendirici bir egzersizdir. Göğsünüz önde ve bacaklarınız omuz hizasında açık olacak şekilde ayakta durun. Ağırlığınızı topuklarınızın üzerine verin ve yukarıda çömelme pozisyonu için tarif edilen şekilde çömelin. Bu pozisyondan kendinizi yukarı doğru iterek zıplayın ve ardından tekrar aynı pozisyona gelin.



İp atlamak



Aralarında otuzar saniye dinlenerek bir ve iki dakikalık setler halinde, ardından da iki ve beş dakikalık setler halinde ip atlamanızı tavsiye ederiz. Teorik olarak kolay olsa da, ip atlamak yüksek miktarda fiziksel çaba gerektirir ve mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar.



Merdiven çıkmak



Merdiven çıkmak güzel bir ev egzersizi olarak düşünülebilir, çünkü her gün bolca basamak tırmanabilirsiniz. Ancak, merdiven çıkarken bir rutini takip etmenizi öneririz. Ayrıca, her gün çıktığınız basamak sayısını aşamalı olarak da arttırabilirsiniz. Merdiven çıkarken ağırlığınızı parmak uçlarınıza vermenizi ve dizlerinizi de çok fazla bükmemeye çalışmanızı tavsiye ederiz. Basamakları ne kadar hızlı tırmanırsanız, kalçalarınız da o kadar sıkı olur. Aklınızda bulundurmanız gereken bir diğer şey ise, bu egzersizin fiziksel durumunuzun daha iyi olmasına ve biraz daha fazla yağ yakmanıza yardımcı olduğudur.



Step



Açıkçası, kalça kaslarınızı sıkılaştırmak için spor salonuna gitmenize gerek yoktur. Merdivenin ilk basamağında ayakta durun ve ağırlığınızı “parmak uçlarına” vererek, ayaklarınız yan şekilde zıplamaya başlayın. Bu işin ana düşüncesi asimetrik biçimde yapılmasıdır. Örneğin, önce bir ayağınızı atıp çekin, ardından da diğerini. Bu egzersiz merdiven çıkmakla aynı fonksiyona sahiptir, ancak daha az yorucu bir ritmle yapılır.